Dončić z noro trojko zapečatil usodo prvakov

Uvod v tekmo z aktualnimi prvaki lige NBA za Dallas ni bil obetaven. Manjkala sta dva člana začetne peterke. Kristaps Porzingis si je na zadnji tekmi v tretji četrtini zvil gleženj, Josh Richardson pa ima preglavice s stegensko mišico. "Verjamemo, da s Kristapsom ni nič hujšega. V zadnjem trenutku smo se odločili, da ne bo zaigral. Za Josha je počitek najbolj pomemben. Upam, da bo do torkove tekme s Sacramento Kings pripravljen, " je sporočil glavni trener Rick Carlisle.

A so bili oslabljeni tudi gostje. Drugo tekmo zapored je sicer po povratku po poškodbi zaigral Anthony Davis, zato pa je še vedno izven pogona prvi zvezdnik lige LeBron James, medtem ko je manjkal tudi Kentavious Caldwel Pope, ki je na petkovi tekmi proti Dallasu dosegel 29 točk.

Največ preglavic je Mavericks na uvodu povzročal Ben McLemore, ki je v tej sezoni šele petič zaigral v prvi peterki. Štiri trojke je natresel domačim v uvodni četrtini, gostje pa so po zaslugi šestih uspešno izvedenih metov izza 7,25 m vodili s 26:23, čeprav se je začelo za domače po vodstvu z 12:5 odlično.

Dončić je bil uvodoma zadržan, saj je v prvih 12 minutah igre dosegel le dve točki. Praktično vseskozi so ga gostje v obrambi podvajali, soigralci pa odprtega terena po njegovih podajah v prvem polčasu niso znali kronati s košem. V tovrstnih trenutkih se je odsotnost Porziginsa poznala, saj je Latvijec sicer drugi najbolj nevaren mož Dallasa v napadu.

Foto: Reuters Slovenskemu košarkarju posledično igra ni stekla, spet pa je negodoval in komuniciral s sodniki. Tako je prejel novo v nizu letošnjih tehničnih napak, ker se je besedno spravil nad delivca pravice, ki bi moral po njegovem mnenju dosoditi prekršek nad njim. Namenil mu je tudi kletvice, ki so dobro poznane v našem okolju, a jih sodnik k sreči ni razumel, sicer bi lahko bila sankcija še večja. To je bila že njegova 13. tehnična v tej sezoni, kar ga uvršča na drugo mesto v celotni ligi. Luka mora paziti, saj mu grozi dodatna kazen. V ligi NBA namreč velja pravilo, da je igralec suspendiran za eno tekmo, če v sezoni prejme 16 tehničnih napak.

Slabo je kazalo tudi njegovi ekipi, ki je v prvih 24 minutah zaostajala že za 17 točk (37:54), do izteka prvega polčasa pa se le nekoliko približala pri 46:58. A to ni bila njegova edina težava. Ob koncu druge četrtine se je ob eni izmed podaj prijel za levo roko, zato so navijači Dallasa z nestrpnostjo čakali, kaj bo med polčasom naredila klubska zdravniška služba. Izkazalo se je, da je imel pod kompresijskim rokavom z obliži prekrito rano, ki se je očitno odprla.

Skrb je bila odveč, saj je Luka ob povratku v dvorano nadaljeval z igro. Videti je bilo, da je trener Carlisle dal nekaj koristnih nasvetov košarkarjem, kaj narediti, ko pride do podvajanja nad Dončićem. Gostje so se namreč še naprej posluževali tovrstne obrambe nad prvim zvezdnikom Mavericks.

Naveza Luka Dončić - Dwight Powell je v drugem polčasu odlično sodelovala. Foto: Reuters

A so domači našli rešitev in preobrnili potek dogodkov na parketu American Airlines Arene. Napadi so se še naprej začenjali pri Dončiću, zato pa je žoga začela hitreje krožiti med soigralci, ki so izkoriščali prazen prostor. Naskok gostov je začel kopneti, povsem ob koncu tretje četrtine pa sta bili ekipi poravnani pri 79:79, ko je trojko dosegel Tim Hardaway jr., ki je pred tem zadel le en met iz igre iz desetih poizkusov.

LA Lakers so nadaljevali z nenehnim podvajanjem nad Dončićem, njegove podaje pa je izvrstno izkoriščal center Dwight Powell, ki je s svojo 19. od skupno 25 točk (rekord sezone) po daljšem času popeljal Dallas do vodstva pri 89:87. Takrat je bilo do konca še 5:41, zato so navijači z nestrpnostjo pričakovali dramatičen zaključek.

Naveza Dončić-Powell pa se ni zaustavljala. Slovenski čudežni deček je še naprej nase potegnil dva igralca in iskal prostega soigralca, ki je pod košem kronal taktično zamisel. Dallas se je počasi začel odlepiti od tekmeca, ključen trenutek pa se je zgodil 2:20 pred koncem, ko je košarkar s številko 77 zadel noro trojko za 101:91 in Dallasu na široko odprl pot do zmage. "To je zame lahek met," se je zasmejal in nadaljeval: "Ne vem, kaj naj rečem. Samozavestnega se počutim ob takšnih metih. Konec napada je bilo, zato sem moral vreči žogo na koš. Ni bilo pritiska. Rad imam takšne mete."

V zaključku so se domači poigrali s prvaki in s 108:93 slavili visoko zmago. S to so se utrdili na šestem mestu zahodne konference, ki prinaša neposredno uvrstitev v končnico, medtem ko bodo ekipe od sedmega do desetega mesta odigrale dodatne kvalifikacije.

"Energija. Nekaj lahkih odprtih metov smo zgrešili v prvem polčasu. V drugem smo se vrnili in dobro odigrali tudi v obrambi. Do konca rednega dela moramo igrati tako kot danes, z energijo. Vsaka tekma šteje," je še dejal Dončić, ki s soigralci za petimi Lakers zaostajal le še dve zmagi.

Z zmago proti Chicago Bulls je blizu temu mestu na vzhodu tudi Miami Heat Gorana Dragića. Slovenski košarkar zaradi težav s hrbtom in kolenom ni mogel pomagati soigralcem. V prvem polčasu je kazalo na gladko zmago moštva s Floride, ki je vodilo s kar 24 točkami razlike. A je v drugem sledil nepričakovan padec in domači so se približali na vsega tri točke zaostanka pri 84:87. V pravem trenutku so se gostje zbrali in v končnici opravili posel, ki jim je prinesel zmago.

Ponoči je na delu tudi Denver Nuggets Vlatka Čančarja, ki gosti Houston Rockets.

Liga NBA, 24. april

New York Knicks : Toronto Raptors 120:103

Randle 31, 10 sk., Barrett 25, 12 sk., Rose 19, 7 as.; VanVleet 27, 11 as., 5 sk., Anunoby 27, Siakam 26, 7 sk., 5 as.



Milwaukee Bucks : Philadelphia 76ers 132:94

Antetokounmpo 24, 14 sk., 7 as., Portis 17; Maxey in Milton 15



Indiana Pacers : Detroit Pistons 115:109

Brogdon 26, 8 sk., 4 as., LeVert 25, Sumner 23; Grant 25, Plumlee 17, 21 sk., 5 as.



Miami Heat : Chicago Bulls 106:101

Robinson 23, Nunn 22, Adebayo 20, 10 as., 6 sk., Butler 20, 8 as., 5 sk., 4 ukr. žoge, Goran Dragić zaradi težav s hrbtom ni igral; White 31, Vučević 26, 14 sk., 6 as.

New Orleans Pelicans : San Antonio Spurs 108:110

Williamson 33, 14 sk., Ingram in Ball 24; DeRozan 32, 8 as., 7 sk., White 22



Dallas Mavericks : Los Angeles Lakers 108:93

Powell 25, 9 sk., Finney-Smith 21, Luka Dončić 18 (met za 3 2/6, za 2 4/9, prosti meti 4/5) 8 sk., 13 as., 6 izg. žog v 39 min.; McLemore 20, Davis 17, Schröder 16, 10 as.

Utah Jazz : Minnesota Timberwolves 96:101

Bogdanović 30, Conley 18; Towns 24, 12 sk., Edwards 23, 9 sk., 4 as., 5 ukr. žog.



4.00 Denver Nuggets - Houston Rockets