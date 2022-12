Dragić za tretjo zmago zapored, a njih še niso premagali

Goran Dragić in Chicago Bulls imajo po odigranih 31 tekmah le 13 zmag. So pa dobili zadnji dve tekmi. V noči na soboto (1:30) igrajo v kultnem Madison Square Gardnu pri New York Knicks, ki so za zdaj z 18 zmagami uspešnejši.

Pred nami je pester petkov večer v košarkarski ligi NBA, saj se igra kar 14 tekem. Goran Dragić je že na četrtem zaporednem gostovanju. Po porazu pri Minnesoti Timberwolves je udaril po mizi in javno okrcal soigralce, da ne igrajo dovolj moštveno. Očitno je zaleglo, saj so nato zmagali pri Miami Heat in še proti Atlanta Hawks.

Zdaj so že v New Yorku, kjer ob 1.30 igrajo s Knicksi. Z njimi so nedavno dvakrat že igrali doma in obakrat izgubili. Prvič v sezoni imajo priložnost, da zmagajo trikrat zapored. Newyorški klub na čelu z nekdanjim soigralcem Luke Dončića Jalenom Brunsonom je sicer v dobri formi, saj je na zadnjih desetih tekmah zmagal osemkrat. Knicks so pravzaprav imeli niz osmih zaporednih zmag, a so jih v sredo zaustavili Toronto Raptors, potem ko je Pascal SIakam dosegel rekord svoje kariere 52 točk.

Na parketu bosta v noči na soboto tudi Dončić, ki z Dallas Mavericks gostuje pri Houston Rockets (2.00), ter Vlatko Čančar, ki bo z Denver Nuggets v Koloradu pričakal Portland Trail Blazers (3.00). Rezultate lahko v živo spremljate v spodnji preglednici.

Na božični večer v ligi NBA nato ne bodo igrali. Na božič pa si bo ena za drugo sledilo pet tekem, in sicer od 18. ure do 4.30 zjutraj po srednjeevropskem času. Vrhunec za nas bo v nedeljo ob 20.30, ko bodo Los Angeles Lakers gostovali pri Dallas Mavericks.

