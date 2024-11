Nič od dvoboja Dončića z Jokićem in Čančarjem

Dallas Mavericks proti Denver Nuggetsom, Luka Dončić proti Nikoli Jokiću in Vlatku Čančarju. To tekmo smo težkočakali, a zaradi poškodbe v noči na soboto ne bo na parketu nobenega od obeh Slovencev v ligi NBA, vprašljiv pa je tudi nastop srbskega zvezdnika.

Luka Dončić bo zaradi nove poškodbe, poškodbe zapestja, s parketa odstoten vsaj teden dni. Nekaj dlje pa naj bi manjkal drugi Slovenec v ligi NBA Vlatko Čančar, ki si je znova poškodoval koleno. Iz osebnih razlogov je zadnjih pet tekem izpustil Nikola Jokić in utegne tudi tokratno. Srbski zvezdnik je nazadnje igral prav na prejšnji tekmi Denverja z Dallasom. Pred enajstimi dnevi so Nuggets zmagali s 122:120. Ekipa iz Kolorada je trenutno na pete, mestu zahodne konference (osem zmag, pet porazov), njihovi tekmeci iz Teksasa pa so deveti in imajo osem zmag in sedem porazov.

