Bo Dončić ob pomoči povratnika Smitha prekinil črno serijo?

Luka Dončić je v ponedeljek zvečer prišel do prvega dvojnega trojčka v ligi NBA. Foto: Guliver/Getty Images

V ligi NBA bodo na sporedu štiri tekme. Ponovno bodo na delu košarkarji Dallas Mavericks in naš Luka Dončić, ki so kljub dobrim predstavam slovenskega bisera izgubili na zadnjih štirih tekmah. Črno serijo bodo skušali prekiniti proti LA Clippers, na pomoč Teličkom bo po dolgem času priskočil tudi Dennis Smith Jr., ki se v kader vrača po poškodbi hrbta in bolezni.