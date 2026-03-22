Trojka v zadnji sekundi: nora serija Dončića in Lakersov se nadaljuje

Košarkarji Los Angeles Lakers z Luko Dončićem na čelu so deveto zaporedno zmago lovili na gostovanju v Orlandu in si jo priigrali s trojko v zadnji sekundi srečanja. V kaotični končnici je mirne živce ohranil Luke Kennard, ki je zadel za končnih 105:104. Slovenski košarkarski as je bil s 33 točkami prvi strelec srečanja, zaradi 16. tehnične napake pa bo moral izpustiti naslednjo tekmo proti Detroitu.

Orlando Magic : Los Angeles Lakers 104:105 (30:37, 65:62, 87:82)

Učinek Luke Dončića: 33 točk (met za tri 3/13, met iz igre 12/30, prosti meti 5/9), 5 sk., 8 as., 4 ukr. žoge, 4 izg. žoge v 38 minutah in 11 sekundah

Najboljši strelci: Dončić 33, Reaves 26 (met iz igre 10/20, trojke 2/8, 5 as., 7 sk.), Kennard 13 (trojke 3/4), James 12 (met iz igre 5/13, 4 as., 6 sk.); Banchero 16 (met iz igre 4/14, prosti meti 8/8, 6 as., 5 sk.), Suggs 14, Wendell Carter Jr. 13 (9 sk.)

Trojka, ki je odločila tekmo v Orlandu:

Los Angeles so se v Orlando odpravili v imenitnem nizu, zmagali so na 11 od zadnjih 12 tekem. Ekipi iz mesta angelov se je ponudila priložnost, da devet zaporednih zmag naniza prvič od obdobja od 28. decembra 2019 do 13. januarja 2020. V odličnem ritmu je tudi Luka Dončić, vodilni strelec lige (33,4 točke na tekmo), ki je na zadnjih dveh tekmah Lakersov zbral skupaj kar sto točk in na zadnji tekmi v Miamiju postal sedmi igralec v zgodovini franšize, ki je dosegel mejnik 60 točk.

S temu primerno samozavestjo so se varovanci JJ Redicka lotili tudi gostovanja v Orlandu, ki ga je v živo v Kia Centru spremljal tudi Dirk Nowitzki. Še pred iztekom prve minute srečanja so povedli s 6:0, a se je Orlando po začetnem šoku hitro sestavil.

Magic, ki je izgubil zadnje tri zaporedne tekme in se nevarno približal območju, ki na vzhodu vodi v play-in, je tokrat zaradi poškodb pogrešal Franza Wagnerja, Anthonyja Blacka in Jonathana Isaaca. Še večje breme je tako padlo na prvega strelca Orlanda v tej sezoni Paola Banchera.

V prvi četrtini je bil sicer med domačimi košarkarji najbolj razpoložen Tristan da Silva, a tudi njegovih 10 točk ni bilo dovolj, da bi domači zaustavili nalete razpoloženih jezernikov. Po prvih 12 minutah igre so gostje vodili s 37:30, Dončić pa je imel na svojem računu že 16 točk.

Luka Doncic is on a different level right now. My goodness pic.twitter.com/4Sv9iO0x5h — Lakers Empire (@LakersEmpire) March 21, 2026

LeBron na 1612. tekmi postal absolutni rekorder Številka, ki jo je potrebno prebrati in premleti večkrat, a je tudi v tem primeru težko doumeti njene razsežnosti. LeBron James je v Orlandu odigral svojo 1612. tekmo na parketih lige NBA. Če upoštevamo zgolj tekme rednega dela, z 292 tekmami je 41-letnik trenutno pri številki 1904! Kar se tiče rednega dela, je LeBron tako postal absolutni rekorder lige tudi v tem pogledu. Na vrhu večne lestvice je prehitel legendo Boston Celticsov Roberta Parisha. Največ odigranih tekem, največ doseženih točk, največ uvrstitev v idealne peterke lige ... Seznam je dolg, vse daljši, James pa se ne upočasnjuje.

Marcus Smart odkorakal v garderobo

Slovenski košarkarski as je z začetkom druge četrtine sedel na klop, situacija za Lakerse pa se je hitro poslabšala. Ne le zaradi delnega izida 13:0, s katerim je Orlando prevzel vodstvo – še večji razlog za skrb je predstavljal neroden pristanek Marcusa Smarta, ki je kmalu zatem odkorakal proti garderobi.

Sodniki so tokrat poskrbeli za kar nekaj jeze med košarkarji Los Angeles Lakers. Foto: Guliverimage Nobena skrivnost ni, da 32-letnik predstavlja velik del vzpona igre Lakersov v obrambi. Gostje se v nadaljevanju druge četrtine niso uspeli povsem približati, dobro delo so pri Orlandu opravili košarkarji, ki so vstopili s klopi. Smart je nato stisnil zobe in se vrnil na parket, prednost domačih ob polčasu pa je znašala tri točke (65:62).

Dončić prejel 16. tehnično napako

Začetek drugega polčasa so zaznamovali zapravljeni napadi na obeh straneh, ustavil se je tudi Dončić, ki je bil nenatančen pri metu iz igre. Nekoliko hitreje so se vseeno prebudili gostje, ki so prišli do manjše prednosti in jo držali zaključka tretje četrtine. Dobre tri minute pred koncem so vodstvo znova prevzeli košarkarji Orlanda in ga odnesli v zadnjih 12 minut obračuna.

Slovenec se je pred iztekom četrtine zapletel v besedni dvoboj z Gogo Bitadzejem, oba košarkarja pa sta si s petelinjenjem prislužila tehnično napako, za Dončića je bila to 16. v sezoni. To pomeni, da bo, če ne bo prišlo do naknadne spremembe odločitve, v noči na torek izpustil obračun z Detroit Pistons.

Luke Kennard veliki junak

Tudi v zadnji četrtini je met z razdalje Lakerse pustil na cedilu, a so si kar nekaj nepotrebnih napak privoščili tudi domači, zato je tekma ostala povsem odprta. Deset sekund pred koncem je po podaji Dončića trojko za izenačenje zgrešil Austin Reaves, a je DeAndre Ayton z dobljenim skokom podaljšal upanje gostov. Priboril si je dva prosta meta, prvega zadel, poskus načrtno zgrešenega drugega pa se mu je povsem ponesrečil.

Orlando, ki je imel usodo dvoboja v svojih rokah, si je dobre štiri sekunde pred koncem na polovici Lakersov privoščil napako in gostom ponudil še eno priložnost za izenačenje oziroma zmago. Ob prvem poskusu je LeBrona pod košem z blokado, ki je močno zadišala po prekršku, zaustavil Banchero, a je žoga ostala v posesti Los Angelesa. Na uri pa dve sekundi in šest desetink.

JJ Redick v drugo ni želel akcije za izenačenje in podaljšek; Smart je pri metu za tri našel povsem osamljenega Luka Kennarda. Ob vseh težavah pri metu z razdalje pa je najučinkovitejši ostrostrelec lige vseeno zadnji mož, ki ga pustiš v takšnem položaju. In za takšne trenutke so ga Lakersi pripeljali. Žoga je zletela skozi obroč. Za končnih 105:104 in za deveto zaporedno zmago.

Prvaki vpleteni v množični pretep Ob koncu prvega polčasa obračuna med Oklahoma City Thunder in Washington Wizards, ki so ga aktualni prvaki dobili s 132:111, je izbruhnil množični pretep. Izključeni so bili štirje košarkarji; Justin Champagnie, Jaylin Williams, Ajay Mitchell in Cason Wallace. FIGHT BREAKS OUT IN THUNDER-WIZARDS 😳



4 PLAYERS EJECTED 😯 pic.twitter.com/Vm3cTdcqyz — Bleacher Report (@BleacherReport) March 21, 2026

