Dallas Mavericks še nimajo odgovora

Sedem zmag in sedem porazov je po 14 tekmah izkupiček Dallas Mavericks, ki bodo v noči na sredo odigrali svojo 15. tekmo v tej sezoni. Zasedba Jasona Kidda je po štirih zaporednih porazih na zadnjih dveh srečanjih ujela pravi veter v jadra in prišla do pomembnih zmag. Ob zadnji nad Oklahomo je sicer le kot gledalec svoje soigralce spodbujal Luka Dončić, ki je zaradi težav z desnim kolenom izpustil svoje prvo srečanje v sezoni. "Videli bomo, kako se bo počutil pred tekmo, potem pa se bomo odločili," je dejal trener Jason Kidd.

Nastop Slovenca je pod vprašajem tudi tokrat, odločitev o nastopu pa bo padla tik pred srečanjem. Ob Danteju Exumu, ki bo odsoten dlje časa, je Ljubljančan edini v zasedbi Dallasa, ki se trenutno spopada s poškodbami. Povsem drugače je pri New Orleansu, ki bo proti Dallasu pogrešal šest košarkarjev. Manjkali bodo Zion Williamson, CJ McCollum, Jose Alvarado, Jordan Hawkins, Herb Jones in Dejounte Murray. Williamson in McCollum sta sicer drugi in tretji najboljši strelec ekipe, tako da bo še toliko večje breme na Brandonu Ingramu, ki v povprečju dosega 23,6 točke na tekmo. Pelikani so sicer na 14 odigranih tekmah zmagali le štirikrat in so na predzadnjem mestu zahodne konference.

Kljub temu se v Dallasu zavedajo, da jih čaka vse prej kot lahka naloga. "Osredotočeni moramo biti na vsako tekmo posebej, moramo se učiti tako iz zmag kot porazov. To je nova ekipa, vsi vemo, kako težko je zmagovati. Pred nami je nova velika tekma, ki šteje tudi za pokalno tekmovanje," je pred srečanjem v American Airlines Areni dejal trener Dallasa Kidd.

Na edini tekmi do zdaj, ki je štela tudi za pokalno tekmovanje, je Dallas izgubil proti Golden State Warriors. Mavericks se zdaj nadejajo tudi prvi zmage v tem seštevku, s posebnim optimizmom jih lahko navdaja tudi dejstvo, da so proti Pelicans dobili deset izmed zadnjih dvanajstih obračunov.

Cleveland Cavaliers so silovito odprli sezono. Foto: Guliverimage

Poseben obračun se obeta v TD Gardnu, kjer bodo prvaki Boston Celtics gostili Cleveland Cavaliers. Ti so na uvodu v sezono še brez praske, dobili so uvodnih petnajst tekem in s tem postali četrta ekipa v zgodovini lige s tovrstnim dosežkom. V tem segmentu so zdaj izenačeni z uvodoma v sezono Houston Rockets iz sezone 1993/94 in Washington Capitols iz zdaj že davne sezone 1948/49. Pred njimi na lestvici pa so zdaj le še Golden State Warriors, ki so šampionsko sezono 2015/16 začeli s kar 24 zaporednimi zmagami.

