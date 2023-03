V Los Angelesu spektakel z napako

Poškodovani Luka Dončić bo izpustil še četrto zaporedno tekmo Dallasa, ki v noči na soboto po slovenskem času gostuje pri Los Angeles Lakers. Trener Mavericks Jason Kidd ima še več težav s sestavo ekipe, na seznamu vprašljivih so namreč še vedno tudi Kyrie Irving, Tim Hardaway Jr., JaVale McGee in Markieff Morris. Včeraj so vsi že opravili trening z ekipo, a z manjšo intenzivnostjo. "Trenirali so na polovici igrišča, o njih se odločamo iz dneva v dan," je povedal glavni trener Mavericks.

Dallas Mavericks Luka Dončić getting in some shots in Los Angeles.



(🎥 @GrantAfseth)pic.twitter.com/TKwC4jC1k5 — D210SPORTS (@D210S) March 16, 2023

Tudi LA Lakers imajo težave, spet bo manjkal prvi zvezdnik ekipe LeBron James, ki bo zaradi poškodbe stopala izpustil že deseto tekmo zapored, trener Ham Davis bo pogrešal tudi centra Mohameda Bambo, na seznamu vprašljivih pa je spet Anthony Davis.

Luka Doncic (left thigh strain) is getting in some soccer work with his right leg. pic.twitter.com/GXAIozLV2e — Callie Caplan (@CallieCaplan) March 16, 2023

Navijači v dvorani Crypto.com bodo tako prikrajšani za prvovrstni spektakel. Ko sta se nazadnje pomerili moštvi Dallasa in Los Angelesa (26. februarja), so blesteli prav Davis, Dončić in James. Prvi je bil s 30 točkami in 15 skoki prvo ime tekme, ki so jo s 111:108 dobili gostje iz mesta angelov, Dončić jim je sicer nasul 26 točk, tem pa dodal devet skokov in pet asistenc, James pa je 26 točkam takrat dodal še osem skokov in tri asistence.

Obe ekipi do konca rednega dela sezone čaka še trda bitka za vstop v končnico. LA Lakers so trenutno deseti na lestvici zahodne konference, se pravi na zadnjem mestu, ki še zagotavlja preboj v kvalifikacije za "play-off". Dallas je v malce boljšem položaju, trenutno je sedmi, tik za mesti, ki pa zagotavljajo neposreden preboj v končnico. Do konca rednega dela obe ekipi čaka še 12 tekem.

