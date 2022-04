Zdaj gre zares tudi za Gorana Dragića

Košarkarji Brooklyna so se po trnovi poti vendarle prebili v končnico lige NBA. V play-inu so v boju za sedmo mesto ugnali Cleveland Cavaliers, zdaj pa jih čaka boj z Boston Celtics, ki so redni del vzhodne konference končali na drugem mestu, takoj za Miami Heat.

Po vseh težavah s poškodbami bo tokrat trener Brooklyna Steve Nash v TD Gardnu lahko računal na večino svojega kadra, manjkala bosta "le" Joe Harris in Ben Simmons, ki pa naj bi bil kmalu nared za vse napore in bi lahko po napovedih na parket stopil že na kasnejših obračunih z Bostonom. Ekipi sta se v tej sezoni pomerili štirikrat, prvi obračun je novembra dobil Brooklyn, naslednji trije pa so pripadli Bostonu. Ogromno bo tudi tokrat odvisno od glavnih zvezdnikov ekipe Kyrieja Irvinga in Kevina Duranta, svoj delež pa bo zagotovo želel prispevati tudi Dragić, ki se je po okužbi s koronavirusom uspešno vrnil na parket. Gogi je bil v preteklosti leta 2020 v končnici lige NBA eden izmed odločilnih členov ekipe Miami Heat, ki je takrat osvojila naslov podprvaka.