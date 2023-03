Odkar Čančar ne igra veliko, si sledijo porazi Denverja

Denver Nuggets so se še pred dobrim tednom dni zdeli nepremagljivi, zdaj pa so v nizu štirih porazov. Tega bi vendarle morali končati v noči na petek, ko gostujejo pri Detroit Pistons. Rezultate lahko na Sportalu spremljate v živo.

Detroit Pistons so z vsega 16 zmagami in kar 54 porazi najslabša ekipa sezone. Na tekmo v povprečju dobivajo kar 118,6 točke. So pa eno od teh 16 zmag dosegli prav proti Denver Nuggets. Novembra so jih premagali s 110:108. Bojan Bogdanović, ki je takrat dal 22 točk, zdaj za Pistonse ne igra, saj si je poškodoval ahilovo tetivo.

Nikola Jokić in soigralci kljub nizu štirih porazov ostajajo na prvem mestu zahodne konference. Imajo 46 zmag in 23 porazov. Vlatko Čančar je po nekaj izpuščenih tekmah zaradi poškodbe zapestja na zadnjih dveh spet igral, a skupaj vsega sedem minut. Dal ni niti točke. Pred poškodbo je v februarju igral po 23,7 minute na tekmo in dajal v povprečju 8,7 točke.

Liga NBA, 16. marec:

Lestvica: