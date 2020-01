Naredili napako, ker niso vzeli Luke Dončića

Liga NBA, 14. januar

Ko so leta 2018 Sacramento Kings izbrali Marvina Bagleyja III, so bila mnenja deljena. Športni direktor Vlade Divac je imel s svojimi sodelavci možnost, da v Kalifornijo pripelje Luko Dončića, vendar je dal Američanu prednost. "Marvin je boljša izbira za nas. Velik talent. Za nas je bila odločitev lahka. Marvin je zelo nadarjen košarkar. Po mojem mnenju je izjemen talent na tem naboru," je takrat dejal nekdanji srbski košarkar.

Hitro ob vstopu v krstno sezono in zlasti v tej so navijači in strokovnjaki spoznali, da so naredili napako. A to ni prva klubska. V preteklosti so že izbrali Thomasa Robinsona pred Damianom Lillardom, Bena McLemorja pred C.J. McCollumom, Jimmerja Fredettea pred Klayom Thompsonom in Kawhijem Leonardom.

V članku The Sacramento Bee je Greg Wissinger poudaril, da so vsi ti, ki jih niso izbrali, izjemni košarkarji. Osvajali so naslove, bili najkoristnejši košarkarji, a ni nobenemu v drugi sezoni igranja uspevalo to, kar uspeva Dončiću. "Varno je reči, da so Kings zgrešili generacijskega talenta, ker niso vzeli Luke Dončića," je zapisal.

Ta tema je postala spet aktualna, ker bo Luka ponoči gostoval v Sacramentu. Pred slabima dvema letoma so se spraševali o Dončićevi hitrosti in atletskih sposobnostih. Nekaterih ni prepričal s svojo fizično postavo. Kot poroča Jason Anderson za The Sacramento Bee, Divac ni nikdar javno obrazložil, zakaj se je odločil za Bagleyja. "Divac ni nikdar izbral Bagleyja pred Dončićem. Izbral je Bagleyja namesto Dončića," je razvil svojo teorijo.

Njegovo povprečje v tej sezoni je 14,1 točke, 6,8 skoka na tekmo, zaradi poškodbe pa je izpustil že 30 obračunov. V pogon je prišel prav na zadnji tekmi proti Orlandu, proti kateremu je dosegel 18 točk. Medtem Luka v povprečju dosega 28,6 točke, 9,6 skoka in 8,8 asistence na tekmo. Sacramento ima 15 zmag in je pri dnu zahodne lestvice, Dallas pa je s 25 zmagami na šestem mestu zahodne konference.

Ekipi sta se v tej sezoni že pomerili. Dallas je moral na domačem parketu priznati premoč s 106:110, Luka pa je bil tisto tekmo nervozen. Sicer je dosegel 27 točk, a trojke metal 3/12, izgubil šest žog. Za Dallas je dobrodošlo, ker se bo verjetno na parket vrnil Kristaps Porzingis, ki je imel težave z desnim kolenom, prav tako pa s prehladom.

V noči na četrtek bosta na delu tudi preostala "slovenska" kluba. Goran Dragić bo z Miami Heat skušal proti San Antonio Sprus prekiniti krajšo serijo dveh zaporednih porazov, Denver Nuggets Vlatka Čančarja pa bodo lovili 28. zmago v sezoni proti Charlotte Hornets.

