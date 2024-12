Kradljivec Luka Dončić in druščina spet v San Franciscu

Luka Dončić in njegovi soigralci iz moštva Dallas Mavericks se bodo ponoči (2.30) v San Franciscu pomerili z Golden State Warriors. To bo spopad ekip, ki sta izpadli v četrtfinalu medsezonskega pokala lige NBA, v tej sezoni pa sta se že pomerili 13. novembra, ko so bili za tri točke boljši bojevniki (120:117). Slovenski as je v tej sezoni močno izboljšal igro v obrambi in je na lestvici najboljših kradljivcev lige na drugem mestu.

Luka Dončić v tej sezoni ukrade 2,1 žoge na tekmo, kar ga uvršča na visoko drugo mesto med najboljšimi košarkarji v tem obrambnem elementu igre. Pred Ljubljančanom je le Dyson Daniels (Atlanta Hawks) z okroglimi tremi odvzetimi žogami na tekmo. Dončić je izboljšal svojo obrambno igro, čeprav je bil do zdaj znan predvsem kot neustavljivo orožje v napadu. Tudi v tem je letos še vedno izvrsten, s povprečjem 28,1 točke na tekmo je trenutno šesti na lestvici najboljših strelcev lige.

"Aktiven je, krade žoge in pomaga obrambi. Vse to pa počne na visoki ravni," je nad novo dimenzijo igre slovenskega zvezdnika navdušen tudi glavni trener Dallasa Jason Kidd. "Vpleten je in bo v številne akcije in zna se dobro postaviti, braniti žogo. Aktiven je z rokami in trenutno zaradi tega ukrade veliko žog," je še dodal.

Na tekmi v San Franciscu Kidd ne bo mogel računati na obolela Najija Marshalla in Maxija Kleberja ter poškodovana Danteja Exuma in Jadena Hardyja, v postavo Dallasa pa se vrača P. J. Washington, ki se je letos izkazal za enega najbolj pomembnih mož podprvakov lige NBA. Ko manjka P. J., Dallas izgublja, vsi ostali so nadomestljivi, tudi Dončić, ki je letos zaradi poškodb kolena in zapestja izpustil pet tekem, v tem času pa so njegovi soigralci izgubili le enkrat.

Ponoči po slovenskem času jih čaka še drugi spopad z Golden State Warriors v tej sezoni. 13. novembra so bojevniki v San Franciscu na krilih zimzelenega Stepha Curryja (37 točk) Teksašane premagali s 120:117. Dončić je bil tedaj z 31 točkami prvi strelec Dallasa, odlično pa se je odrezal tudi Klay Thompson, ki je nekdanji ekipi, v kateri je preživel 13 sezon, nasul 22 točk.

Spet na poti:

Mavericks so na poti vse od 4. decembra, v tem času so se ustavili v Washingtonu, Torontu in Oklahoma Cityju, kjer so proti tamkajšnjim Thunder izgubili četrtfinalno tekmo pokala lige NBA (104:118). Naslednjo tekmo, v petek, 20. decembra bodo spet igrali doma (LA Clippers), nato pa na domačem parketu gostili še Portland (24. 12.) in Minnesoto (25. 12.).

