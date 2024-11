V noči na četrtek bo v ligi NBA na sporedu kar 11 tekem. V središču pozornosti bodo znova Cleveland Cavaliers, ki so sezono odprli z 12 zaporednimi zmagami, 13. bodo lovili na gostovanju pri Philadelphii 76ers, za katero je ob zadnjem porazu z New York Knicks prvič v sezoni zaigral Joel Embiid.

Kljub temu da je v torek stopil na parket, pa je nastop Embiida proti Clevelandu pod vprašajem. Zagotovo pa na parket ne bo stopil Tyrese Maxey, medtem ko je pod vprašajem tudi nastop Paula Georga. Cleveland je z začetkom sezone in izkupičkom 12-0 postal osma ekipa v zgodovine lige NBA, ki ji je to uspelo, nazadnje so imeli tako imeniten vstop v sezono Golden State Warriors, ki so v sezoni 2015/16 nanizali kar 24 zaporednih zmag, na koncu pa redni del končali pri številki 73. Philadelphia je na drugi strani sezono odprla z izkupičkom 2-8.

Na delu bosta tudi dve izmed treh najboljših ekipa zahoda, Oklahoma City Thunder in Phoenix Suns. Thunder boj za deseto zmago sezone čaka proti New Orleans Pelicans, Suns pa bodo gostovali pri Sacramento Kings.

