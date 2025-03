Dobra in slaba novica za Luko Dončića

V noči na petek bo v ligi NBA odigranih pet tekem, največje pozornosti ljubiteljev košarke v Sloveniji pa bo deležno srečanje v Milwaukeeju, kjer bodo nekaj čez polnoč po slovenskem času (00.30) gostovali Los Angeles Lakers. Luka Dončić je z Jezerniki nanizal dva poraza, tudi tokrat pa ne bo mogel računati na pomoč številnih pomembnih soigralcev. Manjkali bodo LeBron James, Rui Hachimura in Jaxson Hayes, kar je slaba novica, se pa za razliko od zadnje tekme v Brooklynu (108:111) v ekipo vrača Dorian Finney-Smith, ki bo prišel še kako prav v obrambi, zlasti pri pokrivanju prvega zvezdnika Bucksov Giannisa Antetokounmpa, kar je lepša novica za slovenskega asa. Status Dončića za nastop je sicer vprašljiv (težave z desnim gležnjem), a je 26-letni Ljubljančan še vedno, odkar nastopa za Jezernike, nato stisnil zobe in zaigral na parketu.

Nista zgolj velika zvezdnika evropske, ampak kar svetovne košarke. Giannis Antetokounmpo in Luka Dončić že dolgo spadata med najboljše, kar lahko ponudi liga NBA. Ko sta na parketu Grk in Slovenec, je zagotovljen spektakel. Tako bi bilo lahko tudi tokrat, če bosta resnično oba zaigrala v dvorani Fiserv Forum.

Luka Dončić želi prekiniti niz porazov v dresu Lakersov. V Milwaukeeju ga čaka vsej prej kot enostavna naloga. Foto: Reuters

Obe ekipi zasedata v svojih konferencah četrto mesto, obe skušata tudi prekiniti črni niz porazov. Jezerniki so po osmih zaporednih zmagah, toliko jih Dončić, odkar nastopa v ligi NBA, s klubom še ni nanizal, ostali praznih rok v gosteh pri Bostonu in Brooklynu, kjer so pogrešali veliko večino udarne peterke. Podobno bo tudi v Milwaukeeju, kjer bodo manjkali trije (James, Hachimura in Hayes), tako da bo znova ogromna odgovornost slonela na plečih Dončića in Austina Reavesa.

Na zadnji tekmi v Brooklynu sta odpovedala pri natančnosti meta iz igre. LD77 je resda zbral nov trojni dvojček (22 točk, 12 asistenc in 12 skokov), a po srečanju ni bil zadovoljen s sodniškimi odločitvami. V boljšo voljo so ga spravili beli baletniki, nogometaši "njegovega" Reala, ki so v sredo zvečer po razburljivi končnici v ligi prvakov izločili Oblakov Atletico. Dončić jim je, takšna je že navada, čestital z objavo na družbenih omrežjih.

Luka Dončić je čestital Realu za uspeh proti Oblakovemu Atleticu v ligi prvakov:

Luka Doncic on IG. 🤍 pic.twitter.com/5DSzaNFG0N — Madrid Xtra (@MadridXtra) March 12, 2025

Lakersi izgubili dve, Bucksi pa tri v nizu

Giannis Antetokoumnpo je drugi najboljši strelec lige NBA v tej sezoni. Foto: Reuters Navijači Lakersov znova pričakujejo veliko število Dončićevih asistenc. Na zadnjih štirih tekmah jih je kar trikrat zbral vsaj 12, Milwaukee pa naj bi zaigral z obema največjima zvezdnikoma. Giannis Antetokounmpo (mečna mišica) in Damian Lillard (dimlje) bosta, kot kaže, pripravljena za nastop, njun status je verjeten. Zaradi suspenzije bo manjkal Bobby Portis, vprašljiva pa sta nastopa Tylerja Smitha (hrbet) in Chrisa Livingstona (bolezen), ki sta oba izpustila torkovo tekmo z Indiano.

Bucksi so sicer izgubili tri tekme zapored, zadnjo po neverjetni trojki Tyreseja Haliburtona, ki je nato v izdihljajih dvoboja izvedel še dodaten prosti met, in popeljal Indiano do zmage. Grk v tej sezoni prispeva na tekmo 30,7 točke in 12,1 skoka. Je drugi najboljši strelec tekmovanja, pri Lakersih pa je v tej statistični prvini še vedno prvi trenutno poškodovani kralj James (25,0). Luka ga vztrajno dohiteva, za zdaj se lahko pohvali s povprečjem 24,5 točke, 8,4 skoka in osem asistenc na tekmo, še boljši izkupiček pa pričakuje, ko bo v pravo strelsko formo po daljši odsotnosti prišla tudi njegova roka.

Bo LeBron James prihodnji teden, ko bodo Lakersi gostili Milwaukee v mestu angelov, že pripravljen za nastop? Foto: Guliverimage

Milwaukee in LA Lakers se bosta v tem večeru spopadla prvič v sezoni. Drugič se bosta srečala prihodnji četrtek v Kaliforniji. Takrat bi se morda lahko v postavo Lakersov že vrnil LeBron James.

Za zdaj sta si v rednem delu lige NBA nastop v končnici že zagotovila Cleveland in Oklahoma City. Milwaukee je četrti na vzhodu (36-28), Lakers pa so četrti na zahodu (40-23), kjer zaostajajo za OKC, Memphisom in Denverjem.

Liga NBA, 13. marec:

Lestvica:

