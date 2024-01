V Atlanti se obeta nov strelski spektakel

Na delu bodo tudi prvaki Denver Nuggets, ki jih čaka srečanje z New Orleans Pelicans.

Pomerili se bosta tudi dve izmed najbolj napadalnih ekip lige, Indiana Pacers in Atlanta Hawks. Indiana, ki ji vnovič ne bo mogel pomagati prvi zvezdnik ekipe Tyrese Haliburton, v povprečju dosega 126,6 točke na tekmo in je kar na petnajstih tekmah presegla mejo 130 točk, na treh tekmah pa so dosegli mejo 150 doseženih točk, na kar dveh od teh pa je bil nasprotnik Pacersov Atlanta, ki je sicer s povprečjem 122,7 točke tretja najboljša napadalna ekipa lige. To bo tretji medsebojni obračun teh dveh ekip v tej sezoni, oba do zdaj sta pripadla Indiani.

Dallas Mavericks, pri katerih je Luka Dončić zadnjo tekmo z New York Knicks zaradi zvina gležnja izpustil, bodo znova na delu v noči na nedeljo.

Liga NBA, 12. januar:

Lestvica