Do konca rednega dela lige NBA bodo košarkarji Dallas Mavericks odigrali le še dve tekmi. V noči na soboto (2.30 po slovenskem času) bodo gostili najslabšo ekipo tekmovanja Detroit Pistons. Teksašani, ki so si že zagotovili končnico, v kateri se bodo v prvem krogu pomerili z LA Clippers, po 31. zaporednih obračunih ne bodo mogli računati na Kyrieja Irvinga. Ameriški zvezdnik uradno ne bo nastopil zaradi bolečin v stegenski mišici. Pod vprašajem je tudi nastop motorja ekipe Luke Dončića.

Dve tekmi pred koncem rednega dela imajo košarkarji Dallas Mavericks že zagotovljeno najmanj peto mesto zahodne konference, nižje od tega po 82. obračunih ne morejo biti. So pa lahko še četrti, s čimer bi si priigrali prednost domačega igrišča, a bi morali zmagati na obeh naslednjih tekmah, pri tem pa upati na dva poraza svojih prvih tekmecev v končnici LA Clippers.

Ekipa iz Teksasa bo danes odigrala zadnje domače srečanje rednega dela te sezone. V goste prihaja najskromnejši kolektiv Detroit Pistons, ki je na 80 tekmah vknjižil zgolj 13 zmag, zadnjo konec marca, ko je slavil pri Washington Wizards.

Mavericks tokrat ne bodo mogli računati na zvezdnika Kyrieja Irvinga, ki po 31. zaporednih tekmah – njegov najdaljši niz odigranih tekem po sezoni 2015/16 – izpušča dvoboj. Uradno zaradi bolečin v levi stegenski mišici.

Pod vprašajem pa je tudi nastop Luke Dončića, ki čuti bolečine v levem gležnju.

New Orleans Pelicans držijo v rokah zadnjo vstopnico za neposreden preboj v končnico. Vzamejo jim jo lahko le še košarkarji Phoenix Suns. Foto: Reuters

Na zahodu še eno odprto mesto za neposreden vstop v končnico

Na zahodu si je končnico že zagotovila peterica: Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder, Los Angeles Clippers in Dallas Mavericks, za zadnjo neposredno vstopnico za konferenčni četrtfinale sta v igri še New Orleans Pelicans in Phoenix Suns, je pa že jasno, da se bodo Golden State Warriors, Sacramento Kings in Los Angeles Lakers v dodatnih bojih borili za preostali dve vstopnici.

Na vzhodu so vstopnico za končnico že potrdili Boston Celtics, Milwaukee Bucks in New York Knicks.

