Kopitar in druščina v gosteh po podaljšanje serije

Hokejisti Los Angeles Kings bodo v noči na četrtek lovili drugo zmago v četrtfinalni seriji hokejske lige NHL proti Edmonton Oilers in s tem tudi podaljšanje sezone. Edmonton trenutno v seriji vodi s 3:1 in si z zmago že lahko zagotovi polfinale. Drugi dvoboj noči bo potekal v Dallasu.

Po tem ko so Kralji na drugi tekmi končnice Edmontonu vzeli prednost domačega terena, so si s slabšima predstavama na domačem ledu močno priprli vrata polfinala. Za Anžeta Kopitarja in druščino tako v poštev do konca serije pridejo le zmage, v nasprotnem primeru pa se bo sezona za njih končala.

Priložnost za drugo zmago in to, da serijo še enkrat vrnejo v domačo dvorano bodo imeli Kings v noči na četrtek, ko se bodo na ledeno ploskev podali ob 4.00. Ob 1.30 bo na sporedu še srečanje med Dallas Stars in Vegas Golden Knights. Serija med omenjenima ekipama je trenutno izenačena na 2:2.

Liga NHL, 1. maj, prvi krog končnice: