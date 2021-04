Dončić spet v akciji, s Philadelphio ima neporavnane račune

26. februarja letos so 76ers Dončića in druščino na domačem parketu v Philadelphii premagali s 111:97, največ težav pa sta takrat obrambi Teksašanov povzročala Kamerunec Joel Embiid (23 točk, 9 skokov) in Avstralec Ben Simmons (15, 7 asistenc). Embiid bo glavna nevarnost za moštvo Ricka Carlisleja tudi tokrat, voz Dallasa pa bo kot vselej vlekel 22-letni Ljubljančan. Ta je na tisti februarski tekmi v Philadelphii dosegel zanj skromnih 19 točk, v statistiko pa vpisal še tri skoke in štiri asistence. Za 76ers sicer igra tudi nekdanji Maverick Seth Curry.

Denver Nuggets z Vlatkom Čančarjem pa gostujejo pri slavnejšem Curryju, Stephu, vodji moštva Golden State Warriors.

Liga NBA, 12. april: 1:30, Dallas Mavericks - Philadelphia 76ers 1:30, New York Knicks - Los Angeles Lakers 2:00, Minnesota Timberwolves - Brooklyn Nets 2:00, Orlando Magic - San Antonio Spurs 3:00, Memphis Grizzlies - Chicago Bulls 3:00, New Orleans Pelicans - Sacramento Kings 3:00, Utah Jazz - Washington Wizards 4:00, Golden State Warriors - Denver Nuggets 4:00, Phoenix Suns - Houston Rockets

