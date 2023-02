Navijači Dallasa nestrpno odštevajo ure do začetka novega dvoboja v Sacramentu. Dallas je v soboto v dvorani Golden 1 Center nadigral Kralje (122:114) in nakazal, kako je vstopil v nove čase. Znova je zmagal brez pomoči Luke Dončića, kar je bilo v prejšnjih mesecih v ligi NBA domala nemogoče. Varovanci Jasona Kidda so pokazali zelo dober obraz. Prav nikoli na tekmi niso zaostajali, kar sedem igralcev je doseglo dvomestno število točk, največ pa jih je dosegel Kyrie Irving.

Košarkarski svet se sprašuje, ali bodo lahko Mavericks po vrnitvi Dončića še boljši. 23-letni Ljubljančan, ki okreva po poškodbi desne pete in bi lahko v noči na nedeljo že stopil na parket, je v tem trenutku znova najboljši strelec lige NBA. Ko je miroval, si je center Philadelphie Joel Embiid (33,3) nekoliko pokvaril strelsko povprečje, tako da je Dončić (33,4), čeprav že nekaj časa počiva zaradi zdravstvenih težav, znova prevzel vodstvo na lestvici najboljših strelcev.

Irving: Ko bomo zdravi, bo le nebo naša meja

Ponavadi sta bila v ligi NBA tekmeca, tokrat pa bosta kot kaže prvič odigrala tekmo kot soigralca. Foto: Guliverimage V ZDA tako odštevajo ure do zgodovinskega trenutka. Svetovno košarkarsko javnost zanima, kaj zmore dvojec Dončić – Irving. Če bi izkoristil vse potenciale, ki jih ima, bi lahko še bistveno izboljšal predstave Dallasa, s tem pa bi možnosti Mavericks za vrhunski dosežek v tej sezoni skokovito narasle.

V takšen scenarij je prepričan 31-letni Američan, ki podobno kot Dončić rad prevzame odgovornost v napadu in veliko meče iz igre. Na dveh tekmah za Dallas je v povprečju prispeval 24,5 točke in 7,5 asistence. Nekdanji zvezdnik Brookylna, ki je pred sedmimi leti s Clevelandom osvojil ligo NBA, komaj čaka, da se v igri preizkusi s slovenskim asom. Prepričan je, da bi lahko odlično sodelovala, zato se je tudi razveselil možnosti selitve v Teksas. ''Ko bomo vsi zdravi, bo le nebo naša meja,'' napoveduje Irving, ki si je izbral dres s številko 2, podobno pa razmišlja tudi Dončić.

Lahko Dallas še drugič zapored ta konec tedna v gosteh premaga Sacramento, neposrednega tekmeca za tretje mesto zahodne konference? Foto: Guliverimage

Ljubljančan stremi k zmagam in lovorikam. Z novo zmago v Sacramentu bi se Dallas še bolj približal tretjemu mestu zahodne konference. Navijače zanima, kako se bosta ujela z Irvingom, ki ima podobno kot slovenski reprezentant zelo rad žogo v svojih rokah. Dallas bi bil lahko bistveno bolj nevaren tekmecem, ki bodo po prihodu Irvinga dvakrat premislili, ali bi v obrambi še vedno podvajali Dončića, saj bi se jim to lahko zaradi prostega prostora, ki bi se ponujal Kyrieju, hitro maščevalo. ''Še nikoli nisem igral s takšnim košarkarjem kot je Kyrie. To bo učni proces, a mislim, da se bo dobro končal za Dallas. Razen moje prve sezone nisem veliko igral pri Dallasu brez žoge v mojih rokah. A, ko imaš poleg sebe takšnega igralca kot je Kyrie, bo to zares enostavno,'' je optimist največji ljubljenec navijačev Dallasa.

V noči na nedeljo bosta na delu tudi preostala kluba s slovenskimi legionarji. Denver, vodilni klub zahodne konference, bo z Vlatkom Čančarjem gostoval pri Charlottu, Chicago Gorana Dragića pa se bo mudil pri Clevelandu.

