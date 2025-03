Luka Dončić z nemirno roko do trojnega dvojčka, Lakersom spodletelo v Brooklynu

V noči na torek je v ligi NBA še kako pestro, saj se igra 12 tekem. Košarkarji Los Angeles Lakers so z zdesetkano zasedbo, manjkali so štirje pomembni igralci (LeBron James, Rui Hachimura, Dorian Finney-Smith in Jaxson Hayes), izgubili na gostovanju pri Brooklynu (111:108). Luka Dončić je vknjižil trojni dvojček (22 točk, 12 asistenc, 12 skokov) in znova ponudil kopico atraktivnih potez, a iz igre zadel le 8 od 26 metov. Ob zvoku sirene je zgrešil trojko z druge strani igrišča, s katero bi izsilil podaljšek.

Brooklyn Nets : Los Angeles Lakers 111:108 (16:28, 48:47, 81:79)

Učinek Luke Dončića: 22 točk (za tri 3/10, za dve 5/16, prosti meti 3/4), 12 sk., 12 as., 2 ukr. žogi in 5 izg. žog v 41 minutah in 18 sekundah

Najboljši strelci: Clowney 19 (trojke 3/8), C. Johnson (trojke 4/8, 7 sk.) in K. Johnson (trojke 3/4) 18, Martin 14 (trojke 4/8), Claxton 12 (6 sk.); Vincent 24 (trojke 6/9), Dončić 22, Knecht 19 (trojke 3/9), Goodwin (trojke 5/6) in Reaves (met iz igre 3/14, 10 as., 8 sk.) 17

Ljubitelji košarke, ki so se zbrali v newyorški dvorani Barclays Center, so ostali prikrajšani za nastop LeBrona Jamesa in še nekaterih pomembnih igralcev Lakersov, so pa lahko prvič, odkar nosi dres Jezernikov, na gostovanju v Brooklynu spremljali Luko Dončića. Slovenskemu virtuozu so ob predstavitvi namenili bučen aplavz. LD77 se je spopadel z zahtevno nalogo. Brez številnih članov udarne začetne peterke je bil prvič, odkar je prišel k Jezernikom, primoran povsem sam prevzeti vodilne vajeti. Če si je pred tem to delil s kraljem Jamesom, ga je zdal čakal zahteven izziv, s katerim pa se je veliko let bolj ali manj uspešno spopadal pri Dallasu. O tem, kako zelo so bili oslabljeni gostje, priča sestava začetne peterke. V njej so bili Luka Dončić, Austin Reaves, Gabe Vincent, Dalton Knecht in Alex Len.

Jezerniki so odlično vstopilii v srečanje. Uvodno četrtino so dobili z 28:16, Luka Dončić pa je z marljivim nabiranjem točk, skokov in asistenc nakazal, da bi lahko zbral trojni dvojček. Foto: Reuters Na začetku srečanja je šlo Dončiću odlično. Razigral je kar nekaj Jezernikov. Najprej je z natančnimi meti za tri točke izstopal Gabe Vincent, zadel je uvodne tri trojke, nato se mu je s klopi pridružil še Jordan Goodwin, zadel vse štiri mete za tri trojke in prvi polčas sklenil celo kot najboljši strelec dvoboja (14 točk).

Foto: Reuters Po uvodnem vodstvu Brooklyja s 7:5 so zdesetkani Jezerniki prevzeli nadzor in hitro pobegnili gostiteljem. Dončić je marljivo nabiral skoke in asistence, Vincent je bil nezgrešljiv, Lakersi pa so dobro minuto pred koncem prve četrtine povedli s 26:13. Takrat si je Ljubljančan privoščil počitek. Čeprav Dončiću ni stekel met iz igre, kar nekajkrat pa je nemočno pogledoval proti sodnikom, saj je po zgrešenem metu pričakoval, da bodo označili prekršek nad njim, a tega ni dočakal, so Lakersi kraljevali v Brooklynu. Uvodno četrtino so po atraktivnem zabijanju Daltona Knechta dobili suvereno (28:16) in prejeli zelo majhno število točk.

V drugi četrtini pa so se zadeve, vsaj kar se tiče prepričljivega vodstva Jezernikov, hitro zapletle. Sprva je kazalo imenitno. Dončić je prišel v igro po htre minutah, zadel trojko za vodstvo s 40:29, a se Brookyln ni predal. Začel je izkoriščati prevlado pod košem, prevladoval v skokih v napadu in se iz minute v minuto bolj približal gostom. Dončiću še naprej ni stekel met iz igre, a se je košarkarskih sladokuscem odkupil z novimi čarovnijami. Zlasti izjemnim preigravanjem izza hrbta, ko je vrgel iz tira dva tekmeca in nato dosegel koš, ter atraktivno podajo, po kateri je vtekajoči Knecht zverinsko zabil žogo v koš.

Brooklyn je prišel do popolnega preobrata. Po trojki Camerona Johnsona je povedel z 48:47. S tem rezultatom se je tudi končal prvi polčas. Dončič ga je sklenil z 9 točkami, 9 skoki in 6 asistencami, nevsakdanje pa je bilo, da ni izvajal niti enega prostega meta. Sodniki so imeli drugačen kriterij.

Ko je zadel prvi prosti met, je dopolnil trojni dvojček

Brooklyn je v drugem polčasu začel zadevati trojke v serijah. Skupno jih je na tekmi zadel 18. Jezernikom sta največ težav povzročala Keon Johnson in Cameron Johnson, nato sta se razigrala še Noah Clowney in Tyrese Martin. Dončić je bil znova deležen tesnega pokrivanja, gostitelji so ga večkrat podvajali, tako da je Ljubljančan porabil ogromno energije, ko je želel organizirati napad gostov. Nets, ki so pred tekmo z Lakersi nanizali sedem porazov, so po uspešnem festivalu povedli z 59:51. Zanimivo je bilo, da je bil še sredi tretje četrtine edini košarkar Lakersov, ki je izvajal proste mete, Austin Reaves. Podobno kot Dončiću tudi njemu ni stekel met iz igre. Tudi on je uspešno polnil statistične rubrike pri skokih in asistencah, na koncu sta mu do trojnega dvojčka zmanjkala le dva skoka.

Gostje so ujeli Brooklyn, slabe štiri minute pred koncem tretje četrtine pa so sodniki končno poslali Dončića na črto prostih metih. Ko so zapiskali prekršek, si je 26-letni Slovenec dal duška. Pošteno se je nasmejal in si mislil svoje. Prvi prosti met je zgrešil, drugega pa zadel. To je bila ravno njegova deseta točka. Ker je imel takrat v žepu še deset asistenc in skokov, je postalo jasno, da je postavil 82. trojni dvojček v karieri. Na večni lestvici lige NBA že nekaj časa zaseda četrto mesto. Najbližji zasledovalec James Harden po novem zaostaja pet trojnih dvojčkov (77), pred njim pa so rekorder Russell Westbrook (202), Nikola Jokić (159) in soigralec LeBron James (122), ki je spremljal soigralce s klopi in se tudi sam večkrat spustil v pogovor s sodniki, saj je bil prepričan, da so storili kar nekaj napak v škodo Jezernikov.

Kako simbolično, Dončiću prisodili tehnično napako pri 77:77!

Ob koncu tretje četrtine je bilo tesno, pri rezultatu 77:77, kako simbolično glede na številko dresa Dončića, je bil slovenski as znova nezadovoljen s sodniško odločitvijo. Mislil je, da je vrgel za tri točke, sodniki pa so vztrajali pri tem, da so označili prekršek že prej. Zato je izvedel le dva prosta meta, še pred tem pa so lahko dali točko gostitelji, saj so sodniki prisodili Dončiću tehnično napako.

Brooklyn je v zadnjo četrtino vstopil s tesno prednostjo (81:79). Lakersi so si lahko mislili, kakšen bi bil rezultat, če bi vsaj Dončić in Reavas, ob odsotnosti poškodovanega Jamesa najboljša strelca Jezernikov, iz igre zadela vsaj kakšen met več. Potem bi bil rezultat v korist Lakersov, tako pa je Brooklyn sedem minut pred koncem povedel s 95:87. Sledil je razburljiv zaključek srečanja, v katerem so gostitelji izkoriščali premoč pod košem kot tudi izgubljene žoge tekmeca (Lakersi so jih izgubili 16, Netsi pa osem), po katerih so dosegli kar 19 točk (Lakersi na drugi strani le štiri). Čeprav sta pri Jezernikih še vedno v trojkah blestel Vincent in Goodwin, proti koncu srečanja pa sta iz velike oddaljenosti zadela trojki tudi Austin Reaves (od table) in Luka Dončić, slednji jo je pri zaostanku s 103:108 dosegel deset sekund pred koncem, so ostali zdesetkani Jezerniki prekratki.

Zgrešil trojko z ogromne oddaljenosti za podaljšek

Obrambi Lakersov je v zadnjem napadu ušel Clowney in povišal prednost 111:106. Do konca srečanja je Reaves znižal na 111:108, nato pa je sledil ščepec drame in upanja na čudežno vrnitev gostov. Cameron Johnson je dve sekundi pred koncem zgrešil oba prosta meta, Dončiću pa se je ponudila priložnost, da bi z noro trojko, doseženo z druge strani igrišča, izsilil podaljšek.

Luki se ni posrečila nova čarovnija. Met se mu je ob dobrem pokrivanju gostiteljev ponesrečil, lok žoge je bil previsok. Tako je ostalo pri 111:108. Brooklyn je izkoristil odsotnost številnih nosilcev igre Lakersov in prekinil niz sedmih zaporednih porazov, Jezerniki pa so turnejo po vzhodu nadaljevali še z enim porazom. Po Bostonu jih je ugnal še Brooklyn, naslednji tekmec bo v noči na petek močni Milwaukee.

Jezerniki so pred gostovanjem v Brooklynu izgubili v Bostonu (111:121), prekinili niz osmih zaporednih zmag, za nameček pa ostali še brez nekaj pomembnih igralcev. Dolgoletni zvezdnik LeBron James bo tako zaradi poškodbe mišice prisiljen počivati vsaj en teden, morda tudi dva. To je zelo neugodna novica za Jezernike, saj imajo opravka z zelo zgoščenim urnikom. Pravkar so na zahtevni turneji po vzhodu, nato se bodo odpravili še v Denver.

LeBron James bo odsoten vsaj en teden, morda pa kar dva. Foto: Reuters

Kidd ne pomni, kdaj je bil v tako zahtevnem položaju

Jason Kidd je z zdesetkanimi Mavericksi nanizal pet porazov. Foto: Reuters Kar zadeva seznam poškodovanih igralcev, v tej sezoni ni kluba, ki bi imel toliko smole, kot je ima Dallas. Odkar je Maverickse po odločitvi generalnega direktorja Nica Harrisona zapustil Luka Dončić, se je tabora Dallasa lotilo prekletstvo poškodb in povsem zdesetkalo postavo.

Trener Jason Kidd ima pred gostovanjem v San Antoniu na voljo zelo malo igralcev. To bodo najverjetneje Naji Marshall, Klay Thompson, Max Christie, Spencer Dinwiddie, Caleb Martin, Dante Exum, Kessler Edwards in pa morda tudi Dwight Powell, ki so mu na zadnji tekmi šivali rano po tem, ko je z glavo trčil v glavo soigralca Edwardsa.

Na zadnji tekmi proti Phoenixu (116:125), to je bil peti zaporedni poraz še vedno desetouvrščenega Dallasa, so Mavsi zaradi poškodbe stegenske mišice izgubili še Brandona Williamsa. Tako je njihov najvišji igralec v obstoječi zasedbi Naji Marshall, visok le 201 centimeter. Na zadnjih treh tekmah je bil najboljši igralec Mavsov s povprečjem 28,3 točke, 12 skokov in 4,7 asistence na tekmo.

Naji Marshall se je na zadnjih srečanjih prelevil v vlogo najboljšega košarkarja Dallasa. Foto: Reuters

Jason Kidd ima ogromne težave, saj si ne more privoščiti rotacij v igri, niti , da bi dal kateremukoli igralcu možnost za počitek, hkrati pa srčno upa, da si na tekmah ne priigrajo prevelikega števila osebnih napak. Po porazu s Phoenixom je potarnal, da se kot trener ni še nikoli znašel v tako zahtevnem položaju. Na gostovanju v San Antoniu ga tako v dvorani Frost Bank Center, kjer bodo gostitelji pogrešali mladega francoskega asa Victorja Wembanyamo, znova čaka zahtevno delo v kaotičnih razmerah.

Maščevanje Denverja za visok poraz?

V noči na torek se obeta ponovitev derbija zahodne konference, na katerem se bosta še drugič v dveh dneh pomerila Oklahoma City in Denver. Bo tako kot v nedeljo nastopil tudi Vlatko Čančar? Primorec je na nedeljski matineji v Oklahoma Cityju zaigral 73 sekund, to je bil njegov prvi nastop v letu 2025, Srb Nikola Jokić, njegov status za nastop je vprašljiv, pa bi se zagotovo želel maščevati Kanadčanu Shaiu Gilgeous-Alexandru za visok poraz. Thunder so zadnjo četrtino dobili za kar 21 točk.

Shai Gilgeous-Alexander je v nedeljo Denverju nasul kar 40 točk. Foto: Reuters

