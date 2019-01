Vročici skalp Bostona, Srb z novim trojnim dvojčkom, nora tekma v San Antoniu

Košarkarji Miami Heat so brez poškodovanega Gorana Dragića končali niz štirih zmag Bostona in se razveselili velike zmage s 115:99. Vodilno moštvo zahoda Denver Nuggets se je poigralo s Clippersi, Nikola Jokić je vknjižil nov trojni dvojček. Obračun med moštvoma San Antonio Spurs in Oklahoma City Thunder se je z zmago gostiteljev (154:147) končal po dveh podaljških, LaMarcus Aldridge se je ustavil pri 56 točkah.

Vročica je po dveh porazih doma pričakala peto ekipo vzhoda Boston in končala njeno zmagovito serijo. Miami je do zajetnejše prednosti prišel v drugi četrtini, ki jo je dobil s 33:19, v tretjem delu je povedel že za 26 (72:46), a so gostje pred zadnjo četrtino prednost stopili na zgolj osem točk in ohranili upanje. To je iz minute v minuto kopnelo, Miami je v nadaljevanju spet ušel na +20, na koncu pa slavil s 115:99.

Ob zmagi ekipe s Floride, ki je v četrtek dosegla to sezono rekordnih 18 trojk, je bil z 19 točkami najbolj razpoložen adut s klopi, veteran Dwayne Wade, Josh Richardson je dodal eno manj. Pri gostih se je Kyrie Irving ustavil pri 22.

Miami je po novi zmagi šesti na vzhodu.

Nikola Jokić je vodilnemu Denverju do suverene zmage nad Clippersi pomagal z 21. trojnim dvojčkom v karieri. Foto: Reuters

Jokić z novim trojnim dvojčkom

Vodilna ekipa zahodne konference Denver Nuggets je odpihnila peto ekipo LA Clippers. Ob 28. zmagi je znova blestel Srb Nikola Jokić. 23-letni center je vknjižil nov trojni dvojček (18 točk, 14 skokov, 10 asistenc), 21. v karieri. Največ točk, 23, je sicer vpisal Jamal Murray.

Poteza Jokića, ki je hitro zaokrožila po spletu ...

Nikola Jokić is our CENTER and doing things like THIS.#MileHighBasketball pic.twitter.com/NET7KmfaxM — Denver Nuggets (@nuggets) January 11, 2019

... in še podaja:

Nikola Jokić is UNBELIEVABLE and that's all we have to say about that. pic.twitter.com/UrR17NXogH — Denver Nuggets (@nuggets) January 11, 2019

Dva podaljška v San Antoniu

Precej dolgo tekmo so spremljali gledalci v AT&T Centru v San Antoniu, kjer so domači Spursi po dveh podaljških ugnali Oklahomo City Thunder s 154:147. Gostitelji so na začetku zadnje četrtine vodili za 13, nato pa so gostje izsilili podaljšek, po katerem sta bili ekipi še vedno izenačeni. Po drugi podaljšani igri so se zmage le veselili domači.

LaMarcus Aldridge je tekmo končal z osebnim točkovnim rekordom - 56 točkami. Foto: Reuters

Kar nekaj igralcev je vknjižilo strelske rekorde kariere. LaMarcus Aldridge se je ustavil pri 56 točkah. Pri Oklahomi je s trojnim dvojčkom blestel Russel Westbrook (24 točk, 13 skokov, 24 asistenc), Paul George je ob porazu dosegel 30 točk.

Košarkarji ekipe Sacramento Kings so niz porazov Detroit Pistons podaljšali na štiri. Z 18 točkami je bil prvi strelec Buddy Hield

Dončić v petek nad Minnesoto

Dallas in Luka Dončić počivata. Naslednjo tekmo bosta odigrala v noči na soboto, ko bosta gostila Minnesoto.

Lestvici: