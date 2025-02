Napetost narašča: bomo končno dočakali Luko Donćiča?

Vročica okrog prestopa Luke Dončića se še ni povsem polegla. Mnogi panestrpno čakajo, ali bo eden najboljših košarkarjve na svetu vendarle stopil na parketu in prvič zaigral v dresu LA Lakers. Jezerniki bodo v noči na torek, natančneje ob 4.30 po slovenskem času doma gostili Utah Jazz.

Je že pripravljen za tekmo?

Sama tekma še ni toliko pomembna, kot to debi 25-letnega Ljubljančana v mestu angelov. Luka namreč ni igral že vse od lanskega božiča, ko je še v dresu Dallasa staknil poškodbo mečne mišice. Pred dnevi je J. J. Redick, trener LA Lakers, namignil, da bi Dončić že lahko igral proti Utahu, a se bodo odločili v zadnjem trenutku. V nekaterih ameriških medijih so se pojavile informacije, da naj še ne bi bil pripravljen za nastop.

Na seznamu vprašljivih sta poleg Dončića tudi prvi zvezdnik Lakersov LeBron James in Dalton Knecht. Lakers so nazadnje igrali doma proti Indian Pacers in jih premagali z izidom 124:117. Na tisti tekmi Austin Reaves dosegel 45 točk, kar je njegov rekord. Jezerniki so trenutno "na valu" saj bodo proti Utahu lovili šesto zaporedno zmago in so peti v zahodni konferenci.

Kaj lahko Dallas naredi brez Davisa?

Na delu bodo tudi košarkarji Dallasa, kjer je še nedavno igral Luka Dončić, nato pa se je moral na presenečenje vseh čez noč preseliti v Los Angeles. Dallas Mavericks bodo doma igrali proti Sacramento Kings. Zadnjo tekmo je Dallas igral proti Houston Rockets in zmagal s 116:105.

Na tisti tekmi je debitiral Anthony Davis, a veselje ni trajalo dolgo. Davis je tekmo končal s 26 točkami, 16 skoki in 7 asistencami. V tretji četrtini ga je ustavila poškodba in moral je zapustiti igrišče. Sprva so zatrjevali, da gre le za preventivni ukrep, a čez čas so prišle veliko manj prijetne informacije. Davis bo moral počivati več tednov ali celo mesec dni, kar je velik udarec za klub iz Teksasa.

