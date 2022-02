Pozor, Luka Dončić napada nov rekord Dallasa

V ligi NBA, kjer je bilo v četrtek vse v znamenju konca prestopnega roka in nekaterih odmevnih selitev, med drugim je Dallas zapustil tudi Kristaps Porzingis, bo v noči na petek na sporedu sedem tekem. Luka Dončić bo z Dallasom gostil Los Angeles Clippers, ki so mu dvakrat zapored prekrižali načrte v končnici. Phoenix, najboljša ekipa v tej sezoni, in Milwaukee, ki brani naslov in igra vse bolje, se bosta pomerila prvič po lanskem velikem finalu.

Slovenski košarkarski dragulj Luka Dončić je v izjemni formi. Na zadnjih 16 tekmah je vknjižil kar sedem trojnih dvojčkov, v tem obdobju pa na tekmo prispeval 27,9 točke, 10,2 skoka in 9,8 asistence. Na zadnjih sedmih tekmah se je lahko vselej pohvalil z dvomestnim številom podaj. To je njegov najdaljši tovrstni niz v karieri. Če jih bo zbral vsaj deset tudi proti Los Angeles Clippers, bo izenačil klubski rekord, ki je zdaj v lasti Dončićevega trenerja Jasona Kidda (osem zaporednih tekem).

Bo Luka Dončić v noči na petek izenačil klubski rekord, ki je zdaj v lasti trenerja Jasona Kidda? Foto: Reuters

Dallas bo proti gostom iz Kalifornije nastopil brez trenutno poškodovanega Latvijca Kristapsa Porzingisa, ki je zapustil teličke in se odpravil v Washington, moštvo iz Teksasa pa je v zameno dobilo organizatorja igre Spencerja Dinwiddieja in nekdanjega člana ljubljanske Olimpije Latvijca Davisa Bertansa. Vprašljiv je tudi nastop Sterlinga Browna, navijači Mavericks pa se zanašajo na nadaljevanje izjemnega niza članov začetne peterke. Prav vsi so na zadnjih treh tekmah dosegli dvomestno število točk. Reggie Bullock je dal 20, 22 in 12 točk, Dorian Finney-Smith jih je prispeval 13, 11 in 11, Jalen Brunson 19, 22 in 21, Dwight Powell 14, 12 in deset, 22-letni Ljubljančan pa 33, 18 in 33! Dallasu se je nekaj podobnega nazadnje pripetilo leta 2005.

Dallas se bo s Clippers pomeril tudi v noči na nedeljo. Gostje že od začetka sezone ne morejo računati na pomoč najboljšega igralca Kawhija Leonarda, Paul George pa manjka vse od konca decembra. To je hud udarec za ekipo iz mesta angelov, ki je bila v zadnjih sezonah vajena višjih uvrstitev na lestvici.