Dragić se vrača v Brooklyn, tam pa ni več trenerja Steva Nasha

Goran Dragić se s Chicago Bulls vrača v Brooklyn, v ligi NBA se bo tako pomeril s svojimi nekdanjimi soigralci, član moštva Nets je bil namreč v prejšnji sezoni. A tik pred tekmo je iz Brooklyna prišla vest, da Steve Nash ni več trener ekipe. Odnesli so ga slabi rezultati. Koseški zmaj je v tej sezoni prestopil k Chicagu in mu na sedmih tekmah sezone pomagal do treh zmag. Biki trenutno zasedajo deveto mesto na Vzhodu.

Zvezdniškemu Brooklynu s Kevinom Durantom in Kyriejem Irvingom gre v tej sezoni slabše, po sedmih tekmah ima na računu le dve zmagi in pet porazov, zaseda pa 13. mesto v vzhodni konferenci lige NBA. V noči na torek po slovenskem času so z zmago nad Indiana Pacers (116:109) prekinili štiri tekme trajajoč niz porazov.

Nash ni več trener Brooklyna Zgolj dve zmagi v sedmih nastopih sta bili razlog, da se je vodstvo košarkarskega kluba Brooklyn Nets sporazumno razšlo s trenerjem Stevom Nashem, poročajo ameriški mediji, med njimi tiskovna agencija Associated Press. Foto: Reuters Kot piše specializiran novinar za ligo NBA Adrian Wojnarowski, je odhod trenerja, ki je bil v igralskih letih mentor Gorana Dragića ob njegovem prihodu v ZDA, letos pa nekaj mesecev tudi njegov trener prav pri Brooklynu, posledica slabih odnosov med zvezdniki v ekipi. Nets so na začetku sezone premagali Toronto in Indiano, izgubili pa z New Orleansom, Memphisom, Milwaukeejem, Dallasom in Indiano, poroča STA. Začasno bo njegovo mesto zasedel Jacque Vaughn, piše Wojnarowski. Eden najresnejših kandidatov za Nashevega naslednika na klopi Nets pa naj bi bil Ime Udoka, suspendirani glavni trener Boston Celtics, poroča Shams Charania. Udoka je bil v sezono 2020/21 že v trenerskem štabu Brooklyna, bil je eden od Nashevih pomočnikov, pri Bostonu pa so ga nedavno odpustili, ker je imel intimno razmerje z eno od uslužbenk kluba in s tem kršil interni kodeks. "Radi bi se zahvalili Stevu za vse, kar je storil za klub v zadnjih nekaj več kot dveh letih. Zame osebno je bila to zelo težka odločitev, toda po analizi začetka sezone smo se strinjali, da je sprememba nujno potrebna," je francoska tiskovna agencija prenesla izjavo direktorja ekipe Seana Marksa. Zahvalil se mu je tudi lastnik ekipe Joe Tsai, ki je poudaril, da je bilo Nashevo delovno obdobje polno težkega dela in pozitivnega pristopa, a je imelo tudi nekaj viharnih obdobij, še piše STA. Nash je na mesto trenerja ekipe Nets prišel septembra 2020. V sezoni 2020/21 je z ekipo prišel do konferenčnega polfinala, v prejšnji pa je izpadel po porazu z 0:4 z Bostonom že v prvem krogu končnice. "Hvala Joeju in Clari Tsai ter Seanu Marksu, da sem dobil priložnost trenirati Brooklyn. Bilo mi je v zadovoljstvo delati z igralci, strokovnim vodstvom in osebjem v klubu. Hvala pa tudi izjemnim navijačem. Moja družina je tu našla dom, ekipi pa želim vse najboljše tudi v prihodnje," pa je ob slovesu od kluba na Twitterju zapisal Nash.

Tudi Chicago je zadnjo zmago dosegel nad Indiano, v četrtek zjutraj jo je premagal s 124:109. Dragić je takrat dosegel 13 točk, tem pa dodal dva skoka in pet asistenc. Od takrat so Bulls doživeli dva poraza, proti San Antonio Spurs s 124:129 (Dragić 9 točk, 3 skoki, 5 asistenc) in proti Philadelphia 76ers s 109:114 (Dragić 2, 1, 1).

Na sporedu so še štiri tekme, spet z dvema Dragićevima nekdanjima kluboma. Miami Heat gostijo prvake Golden State Warriors, Phoenix Suns pa Minnesoto.

Liga NBA, 1. november: 0:30 Brooklyn Nets - Chicago Bulls

0:30 Miami Heat - Golden State Warriors

1:00 Oklahoma City Thunder - Orlando Magic

3:00 Phoenix Suns - Minnesota Timberwolves

