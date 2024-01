Negotovost pri Dončiću, ki je v decembru pisal zgodovino

Za decembrske predstave Luke Dončića bi lahko uporabili besedo, ki jo je po zadnji zmagi Dallasa nad Golden State Warriors uporabil trener bojevnikov Steve Kerr. Ta je igro slovenskega košarkarska asa opisal kot fantastično. Dončić je decembra v povprečju dosegal 37,5 točke, 8,9 skoka in 11,1 asistence na 13 tekmah, medtem ko je iz igre metal z 48,8-odstotno uspešnostjo, zadel je 38 odstotkov vseh poskusov za tri in še enkrat več opozoril, da spada med glavne kandidate za osvojitev naziva MVP. Postal je šele drugi košarkar v zgodovini, ki je v enem mesecu na minimalno desetih odigranih tekmah presegel povprečje 35 točk, osem skokov in deset asistenc. Edini, ki mu je to v preteklosti še uspelo, je bil Oscar Robertson, in sicer leta 1960.

Številke in predstave, ki jih kaže slovenski košarkar, so še toliko bolj neverjetne glede na podatek, da ima Dončić v zadnjem času vse več težav z bolečinami v levem stegnu, ki mu težave povzroča že od lanskega marca. "V tem trenutku je pomembno, da ohranim sveže noge in da zadenem še več odprtih metov. Mislim, da bi lahko igral še bolje. Pomembno je, da zaupam vase in v svoj met, pomembno je, da smo samozavestni, to je vse," je dejal 24-letni Ljubljančan, čigar status pred obračunom z Utah Jazz je pod vprašajem, Jason Kidd pa bo odločitev o nastopu skupaj s strokovnim štabom najverjetneje sprejel tik pred tekmo. Prvič po 12 tekmah odsotnosti zaradi poškodbe obstaja možnost, da bi se na parket vrnil Kyrie Iriving, saj je njegov nastop tako kot pri Dončiću postavljen pod vprašaj. Nazadnje je igral 8. decembra. Pod vprašajem sta tudi nastopa Danteja Exuma, ki je v zadnjih tednih postal zelo pomemben član zasedbe Mavericksov, in Setha Curryja, ki je zaradi bolezni izpustil že obračun z bratom Stephenom in Golden Statom. Zagotovo pa na parketu ne bo Maxija Kleberja.

Dallas se lahko v obračun poda samozavesten, saj je dobil zadnjih šest od sedmih medsebojnih srečanj, tudi zadnjega 6. decembra, ko so Mavericks doma zmagali s kar 147:97, Dončić pa je blestel s trojnim dvojčkom in 40 doseženimi točkami, a je treba ob tem tudi opozoriti, da Mavericks v Delta Centru v zgodovini niso bili pretirano uspešni (izkupiček 24-71). Ob tem se Utah v obračun podaja s štirimi zmagami na zadnjih petih obračunih, Dallas pa je proti Golden Statu prekinil niz dveh zaporednih porazov. Dallas je po 33 tekmah pri izkupičku 19-14, Utah pa 14-19.

Glavno orožje zasedbe iz Salt Lake Cityja je Lauri Markkanen, ki v povprečju dosega 23,5 točke in 8,7 skoka na tekmo, veliko pa pri Jazz stavijo tudi na Jordana Clarksona in Italijana Simona Fontecchia.

Derrick Jones Jr. in Dragić Foto: Getty Images V košarkarskem svetu še naprej močno odmeva upokojitev Gorana Dragića, ki se je na zadnji dan starega leta z zapisom na družbenih omrežjih poslovil od profesionalne kariere. Zatem so se mu z besedami zahval in pohval poklonili številni košarkarji in košarkarski delavci, med drugim tudi soigralec Luke Dončića Derrick Jones Jr., ki si je garderobo z Dragićem delil tako pri Miamiju kot pri Chicagu. "Goran je bil odličen soigralec. Zagotovo je bil eden od soigralcev, ki mi je največ pomagal, ko sem bil še neizkušen in zelo mlad pri Miamiju. Pomagal mi je, da sem se izuril pri igri na položaju štirice in petice. Zaradi njega bolje razumem igro, vesel sem, da sem lahko igral z njim," je dejal 26-letni košarkar, ki je z Dragićem zaigral tudi v finalu lige NBA leta 2020 v mehurčku v Orlandu, kjer so Heat izgubili proti Los Angeles Lakers. Sportal Slovo velikana, ki ga ne smemo nikoli pozabiti

