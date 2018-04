V živo: Zdovčevi držijo prednost

Liga ABA, polfinale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cedevita je ob prvem gostovanju v Podgorici pred dvema tednoma izgubila za eno točko, a nato v Zagrebu brez težav zmagala. Zdaj spet gostuje pri Budućnosti, pri kateri verjame v zmago, a se Zagrebčani zavedajo, da ne bo lahko.

V ponedeljek bo do vstopnice za finale skušal priti še nesojeni slovenski reprezentant Alen Omić, ki bo s Crveno zvezdo, s katero je v domači dvorani že zmagal, pa potem izgubil v goste, v Beogradu skušal izločiti Mornar. Slovenski center se je med tednom izkazal v evroligi in pri tesnem porazu proti madridskemu Realu dosegel kar 25 točk, in je prav gotovo eden izmed glavnih adutov Beograjčanov v lovu na finale.