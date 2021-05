Crvena zvezda opravila prvi del posla

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji Crvene zvezde so uspešno začeli polfinalno serijo lige ABA proti Igokei. Na domačem terenu so s 76:61 slavili zmago. Drugi polfinalni par sestavljata Budućnost in Mornar. Ekipa, ki bo zmagala dve tekmi, se bo uvrstila v veliki finale. Zmagovalec regionalnega tekmovanja si bo prislužil vstopnico za elitno Evroligo, v kateri je v tej sezoni igrala Crvena zvezda, ki brani naslov prvaka lige ABA.