Jasno je: v lov na evroligaško vstopnico

Finale lige ABA

Crvena zvezda in Budućnost sta v tej sezoni od vseh klubov, ki nastopajo v ligi ABA, pokazali največ. Srbsko moštvo je nastopalo v evroligi, Črnogorci pa v EuroCupu. Prav tako sta kluba redni del regionalnega tekmovanja končala na vodilnih mestih, kar sta potrdila v polfinalu.

Beograjčani bodo to lovoriko lovili še četrtič zapored, Budućnost pa se bo zanjo potegovala prvič.

"Smo tu, kjer smo želeli biti pred začetkom sezone. V finalu in s prednostjo domačega terena. Dvoboj ima velik pomen, saj je v igri evroliga. Pred nami je zadnji korak, ki bo zelo težak. V zadnjih tekmah smo pokazali dobro formo, energija med košarkarji je prava. Verjamem v njih. Računamo, da nam bo občinstvo dalo dodaten veter v jadra. Verjamem, da bo Pionir poln in vzdušje sijajno," na dodatno pomoč navijačev računa trener rdeče-belih Dušan Alimpijević.

Džikić: Tu ni filozofije

Aleksandar Džikić pravi, da njegova ekipa ne čuti pritiska. Foto: ABA liga Crvena zvezda in Budućnost sta se v tej sezoni pomerili že dvakrat in obakrat so zmago slavili Črnogorci. Na gostovanju so zmagali z 79:75, doma pa z 92:86. "Ti tekmi sta nam prišli v koledar, ko smo se vračali z evroligaških gostovanj, kar pa ne zmanjšuje uspeha," pravi Alimpijević, ki računa tudi na dobre igre Alena Omića.

Njegov trenerski kolega na klopi Budućnosti je Aleksandar Džikić, ki je v Podgorici povzročil evforijo. "Fantje vedo in tu ni filozofije, da je Zvezda evroligaš in večkratni prvak lige ABA. Vsako leto sestavi ekipo, katere cilj je zmaga v ligi ABA in tudi zmage v evroligi. Zvezda je kakovostna in ima na vseh igralnih mestih odlične posameznike. Ni bilo naključje, da je bila po rednem delu prva. Za nas je finale nagrada. Naredili smo vse, kar smo si zadali, zato smo lahko mirni. Daleč od tega, da nas osvajanje lige ne zanima, ampak pritiska ne čutimo," pravi nekdanji trener Krke in Olimpije.

Crvena zvezda in Budućnost se bosta pomerili v seriji na tri dobljene zmage. Najprej bosta dva obračuna v Beogradu, nato se bo serija preselila v Podgorico. Če bo potrebna odločilna peta tekma, se bo odigrala v dvorani srbskega predstavnika.