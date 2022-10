Cedevita Olimpija pot iz krize išče v Tivoliju

Cedevita Olimpija bo v petem krogu lige ABA v soboto v Hali Tivoli gostila skopski MZT (18.00). Ljubljanska ekipa bo na domačih tleh skušala prekiniti nit štiri zaporednih porazov v vseh tekmovanjih. Zmaji so v zadnjem času izgubili tri tekme v EuroCupu, ob tem pa so doživeli še prvi poraz v ligi ABA, potem ko je bila pretekli teden v Podgorici boljša Budućnost.

Izbranci trenerja Jurice Golemca bodo skušali v Hramu slovenske košarke zabeležiti tretjo zmago v regionalni ligi ter hkrati prekiniti niz štirih zaporednih porazov. “MZT je resna ekipa, ki je dobro sestavljena. Gre za kombinacijo izkušenih in mladih košarkarjev. Nekateri izmed njih so izredno nadarjeni. Naši tekmeci so dobri ostrostrelci, hkrati so hitri, zato moramo ustaviti njihovo tranzicijo. Moramo igrati bolj fizično, obenem moramo dominirati v skoku in skušati igro hitro preseliti v napad. Ključ do zmage bo predvsem igra v obrambi,” je pred dvobojem v Tivoliju povedal Jurica Golemac.

Jutri se vračamo v Hram slovenske košarke!



VSI V TIVOLI!#ZmajevoSrce pic.twitter.com/irbFT4fUO0 — Cedevita Olimpija Ljubljana (@KKCedOL) October 28, 2022