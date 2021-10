Krka ugnala Zadar, Olimpija gostuje v Beogradu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 4. krogu košarkarske lige ABA je Krka doma gostila Zadar in slavila z zanesljivih 80:66. Cedevito Olimpijo zvečer čaka obračun v Beogradu proti evroligaški Crveni zvezdi. Vrata četrtega kroga sta odprli ekipi Cibone in Partizana, ki po zmagi z 79:61 ostaja edino neporaženo moštvo lige.

Po treh odigranih tekmah je Cedevita Olimpija na tretjem mestu z dvema zmagama in porazom. V zadnjem krogu so si košarkarji ljubljanskega moštva privoščili spodrsljaj proti FMP, proti kateremu so že imeli praktično dobljeno tekmo. V nedeljo bodo skušali presenetiti Crveno zvezdo na njenem terenu.

Krka je zabeležila drugo zmago v letošnji sezoni po tem ko je v domači dvorani ugnala Zadar, ki ostaja brez jadranskega skalpa. Pr domačih, ki so že ob polčasu vodili za deset, so mejo 15 točk previli Andrej Stavrov z dvajsetimi, ter Jurij Macura in Rok Stipčević, ki sta jih dodala 17. Pri gostih, ki tokrat niso bili strelsko razpoloženi, jih je več kot deset dosegel le Domagoj Vuković, ki se je ustavil pri številki 15.

Novomeščane v naslednjem krogu čaka gostovanje pri vodilnem Partizanu.