Ilirija s stotico zanesljivo prek Šentjurja

Košarkarji Nutrisport Ilirija so v 3. krogu državnega prvenstva zanesljivo, s 105:87 premagali Šentjur. Večino dela so opravili že v prvem polčasu, po katerem so vodili že za 30 (63:32). Ilirijani so se prebili na tretje mesto, Šentjur je s tremi porazi zadnji. Novomeška Krka bo na delu v sredo, ko bo gostila Rogaško.