Olimpija po drami in podaljšku ostala praznih rok

Košarkarji Cedevite Olimpije so doživeli prvi poraz v ligi ABA. Pred približno 1000 gledalci v Stožicah so v zadnji četrtini zapravili trinajst točk prednosti in po podaljšku izgubili z beograjskim FMP s 89:92.

Prekinitev niza zmag, ki se je začel s slovenskim superpokalom proti Krki, je za Ljubljančane slaba popotnica pred serijo zahtevnih preizkušenj v regionalni ligi in začetkom evropskega pokala čez deset dni. Cedevita Olimpija bo v nedeljo, 17. oktobra, gostovala pri Crveni zvezdi, nato jo 20. oktobra čaka dolga pot na Kanarske otoke, oktobra pa sledijo še tekme proti Budućnosti in francoskemu Bourg en Bresseju doma ter v gosteh z Igokeo.

Cedevita Olimpija je imela v 27. minuti prednost 61:48, gostje pa so se ji prvič po začetku drugega dela igre občutno približali pet minut pred koncem. V zadnjih minutah so izbranci trenerja Jurice Golemca zapravili vrsto napadov, pri zgrešenih poskusih za tri točke pa je prevladoval Jacob Pullen (0:7). Olimpija je imela zgolj 24,1-odstotni met za tri točke in komaj 40-odstotnega iz igre.

S trojkama Alena Hodžića in Marcusa Keena (25 točk) so Ljubljančani vendarle do konca rednega dela ostali v igri za zmago, poskus Keena za zmago pa ni zadel cilja. V podaljšku so bili gostje, ki so imeli šest igralcev z dvomestnimi številkami košev, bolj zbrani in natančni, hitro prišli do dveh košev prednosti in naskok ohranili vse do konca.

Podaljšek usoden tudi za Krko

Po podaljšku pa je v tem krogu klonila tudi druga slovenska ekipa v ligi ABA. Vse do polovice druge četrtine sta bili Krka in Mega izenačeni, gostiteljem pa je šlo na roko nekaj naslednjih minut, kar so izkoristili za vodstvo s 34:26, a do polčasa je Krka prednost skoraj izničila. Jurij Macura je po menjavi strani v prvem napadu Krke zadel trojko in poravnal na 36:36 ter ekipama zagotovil enako izhodišče.

Končnica tretje četrtine je spet pripadla Megi, ki je zaostanek dveh točk s serijo 7:0 spremenila v drobno vodstvo za zadnji del. Z dvema trojkama Luke Lapornika so vnovič povedli Krkaši, štiri minute pred koncem pa so znova vodili domači, a vsega za točko (61:60). Nobena od ekip ni popuščala in Jan Kosi je dobro minuto pred koncem zadel za 64:64. Sledili sta trojki Mateja Rudana in Roka Stipčevića, potem ko je Lapornik zgrešil zadnji met, pa podaljšek.

Krka je izgubila z Mego. Foto: Liga ABA/Mega Basket/Ivica Veselinov

Ko je Stipčević v dodatnem delu zadel prosta meta, nato pa še trojko, je Krki dobro kazalo. A to so bili štiri minute in 19 sekund pred koncem zadnji Krkini koši. Dayson Smith je poskrbel za izenačenje, odločilni prosti met pa je v dvorani Ranko Žeravica v Beogradu zadel Boriša Šimanić dve minuti pred koncem.

Partizan legionarja Gregorja Glasa je bil na delu v soboto, mladi slovenski košarkar pa ob visoki zmagi beograjskega velikana nad moštvom SC Derby ni dobil priložnosti za igro. Brez zmage tudi po treh srečanjih ostaja Mornar iz Bara.