Krka v lov na prvo zmago

Krkaši bodo lovili prvo zmago v ligi ABA, Zagrebčanom pa je to uspelo v drugem krogu, ko so doma premagali SC Derby. To bo že 36. medsebojna tekma teh moštev v regionalni ligi, Krkaši so jih do zdaj dobili devet, od tega tri v Zagrebu. Cibona je dobila deset zadnjih tekem, Krkaši so nazadnje slavili marca 2017 v domači dvorani, v Zagrebu pa januarja 2015.

"Cibona je glede na težave pred začetkom sezone sestavila izredno kakovostno moštvo. Nosilci igre so tujci, med katerimi so tudi reprezentanti posameznih držav, kar dokazuje njihovo kakovost, preostanek ekipe pa sestavlja nekaj izkušenih oziroma nekaj mlajših domačih kakovostnih igralcev. Premorejo izredno čvrsto ekipo z zelo izkušenim trenerjem. Za nas bo to izredno težka tekma. V obeh ekipah se zavedamo njene pomembnosti. V zadnjem tednu smo igrali dobro, trenirali smo dobro in nestrpno pričakujemo to tekmo," je pred tekmo dejal strateg Krke Dejan Jakara.

