Olimpija na vročem terenu, Krka na domačem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 4. krogu košarkarske lige ABA bosta slovenska predstavnika odigrala obračuna v nedeljo. Krka bo doma gostila Zadar, Cedevito Olimpijo pa čaka obračun v Beogradu proti evroligaški Crveni zvezdi. Vrata četrtega kroga bosta odprli neporaženi ekipi Cibone in Partizana.

Po treh odigranih tekmah je Cedevita Olimpija na tretjem mestu z dvema zmagama in porazom. V zadnjem krogu so si košarkarji ljubljanskega moštva privoščili spodrsljaj proti FMP, proti kateremu so že imeli praktično dobljeno tekmo. V nedeljo bodo skušali presenetiti Crveno zvezdo na njenem terenu.

Krka bo drugo zmago v letošnji sezoni iskala v Novem mestu, kamor prihaja Zadar, ki je še brez jadranskega skalpa.