Cedevita Olimpija na pot brez glavnega trenerja

Po zmagoslavju na torkovi tekmi drugega kroga rednega dela EuroCupa proti beneški Umani Reyer, sta pred košarkarji Cedevite Olimpije znova dve zaporedni gostovanji, med katerima se Ljubljančani ne bodo vračali v Ljubljano. Sobota tako prinaša dvoboj tretjega kroga rednega dela lige ABA z Mornarjem-Barskim zlatom, na katerem bodo ljubljanski košarkarji skušali prekiniti niz dveh porazov v regionalni ligi. Na pot se je ekipa podala brez glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića, ki bo gostovanji preventivno izpustil zaradi zdravstvenih težav, ter Bryntona Lemarja, ki bo s parketa zaradi poškodbe stopala odsoten vsaj šest tednov.

Ljubljančani bodo lovili prvo zmago, potem ko so do zdaj klonili proti FMP in Dubaju. "Ne oziramo se na dva poraza, na tekmo se pripravljamo kot na vsako drugo. Pred nami sta dve gostovanji, a o Turk Telekomu še ne razmišljamo. Mornar je ekipa, ki je imela med pripravami svoje težave. Naši tekmeci so se zbrali pozno in odigrali le dve pripravljalni tekmi, zato smo podrobneje spremljali predvsem njihovo zadnjo tekmo s Crveno zvezdo. Naša ekipa je še v fazi prilagajanja na Ligo ABA, saj imamo kar nekaj igralcev, ki do zdaj še niso igrali na takšni ravni, zato potrebujejo čas, da se prilagodijo in navadijo na takšne tekme. Prvi dve tekmi sta nam pokazali, kaj lahko od regionalne lige pričakujemo, že v Železniku pa smo lahko okusili gostujoče igrišče. Pričakujem reakcijo igralcev po dobri tekmi proti Umani Reyer in da se dobro vzdušje in pozitivna energija prenese na celotno ekipo, hkrati pa pričakujem boljšo predstavo kot na prvih dveh tekmah v regionalni ligi. Upam pa, da zabeležimo zmago," je pred odhodom na pot povedal prvi pomočnik glavnega trenerja Cedevite Olimpije Đorđe Adžić, ki bo v času odsotnosti Zvezdana Mitrovića skupaj s preostalim strokovnim štabom poveljeval s klopi Zmajev.

Liga ABA, 3. krog

Sobota, 5. oktober:

Nedelja, 6. oktober:

Ponedeljek, 7. oktober:

Lestvica: