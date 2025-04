V živo: Krka išče pot iz krize, Olimpija za peto zmago v nizu

V 26. krogu lige ABA košarkarji Krke v dvorani Leona Štuklja ob 17. uri gostijo Split. Cedevito Olimpijo dve uri in pol pozneje čaka gostovanje pri Spartaku iz Subotice.

Krka je na zadnji tekmi lige OTP banka z zmago nad Triglavom vendarle prekinila niz petih zaporednih porazov v vseh tekmovanjih, med drugim so morali Novomeščani priznati premoč Podčetrtku in Iliriji, pa tudi v ligi ABA zadnjeuvrščenemu Mornarju. Zdaj Krko čaka obračun s Splitom, ki je trenutno 12. ekipa lige z osmimi zmagami na 25 tekmah, Krka je zmagala štirikrat.

Košarkarji Cedevite Olimpije pa bodo potem priložnost za uspeh iskali proti Spartaku iz Subotice. Ljubljančani so v ligi ABA dobili zadnje štiri zaporedne tekme, na zadnji so v Ljubljani s kar 92:56 razbili Borac. Prvi medsebojni obračun v sezoni so decembra z 91:82 dobili zmaji.

Liga ABA, 26. krog:

Petek, 4. april:

Sobota, 5. april:

Nedelja, 6. april:

Ponedeljek, 7. april:

Lestvica: