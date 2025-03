Pomembna obračuna za slovenska kluba

Košarkarji Cedevite Olimpije se bodo v nedeljo ob 18. uri v Areni Stožice udarili z Borcem, v ligi ABA pa so dobili zadnje tri tekme, nazadnje prejšnji teden proti Megi. Pred zadnjimi šestimi tekmami rednega dela sezone Cedevita Olimpija še nima zagotovljenega mesta v končnici tekmovanja, trenutno pa je na šestem mestu lestvice. Za Igokeo, ki je peta, zaostaja za eno zmago, a je bila Igokea od zmajev boljša na obeh medsebojnih tekmah v tej sezoni. Pred najbližjimi zasledovalci na lestvici v boju za končno razvrstitev ima četa glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića tri zmage prednosti, od Borca, ki v nedeljo prihaja v Ljubljano, pa ima sedem zmag več.

"Končali smo prvi del priprav na našega nedeljskega nasprotnika. Tekma med Borcem in Budućnostjo, ki smo jo igralcem najprej predstavili, je odlično prikazala, kako je Budućnost sprva imela visoko prednost, a se je v tretji četrtini preveč sprostila. To je Borcu omogočilo, da je z delnim izidom 26:6 izničil zaostanek in se vrnil v igro za zmago, Budućnost pa se je morala nato z vsemi močmi potruditi, da je znova vzpostavila svoj ritem. Ta primer lepo pokaže, da se ekipa iz Čačka ne predaja zlahka. Mi trenutno treniramo resnično dobro in intenzivno v ritmu ene tekme na teden. Ključna bosta naša resnost in pristop k tekmi. Svoje delo moramo opraviti maksimalno profesionalno in nasprotnikov ne smemo podcenjevati, saj si tega ne moremo privoščiti. Odigrati moramo dobro tekmo in dati vse od sebe," je pred nedeljsko tekmo v Stožicah povedal glavni trener članske ekipe Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović.

Krko čaka gostovanje pri Borcu. Foto: Aleš Fevžer

Pomembno gostovanje za Krko

Izjemno pomembno srečanje pa čaka tudi Krko, ki bo gostovala pri zadnjeuvrščenem Mornarju. Krka je trenutno na 14. mestu s štirimi zmagami in 20 porazi, Mornar je na zadnjem mestu z le eno zmago na 24 tekmah.

