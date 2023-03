Cedevita Olimpija do prigarane in pomembne zmage

Košarkarji Cedevite Olimpije so vpisali prvo zmago po odhodu trenerja Jurice Golemca. Pod taktirko začasnega stratega Mira Alilovića so v dvorani Tivoli premagali Cibono z 91:85.

Za Ljubljančane je bila to petnajsta zmaga v ligi ABA, ki jih uvršča na četrto mesto. Po točkah so izenačeni z Budućnostjo. Dve zmagi več in tekmo zaostanka ima Crvena zvezda, trinajst zmag ob tekmi več pa FMP. V končnico lige ABA se bo uvrstilo prvih osem moštev, ki se bodo merile v serijah na dve zmagi. Cedevito Olimpijo v rednem delu čaka še pet tekem. Naslednjo nedeljo bo gostovala pri Partizanu, v gosteh se bo merila še z Mornarjem, v Stožicah pa bo gostila Studentski centar, Mego in Crveno zvezdo.

Josh Adams se je ustavil pri 19 točkah. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenski prvaki so se morali krepko potruditi za načrtovani dve točki. Prvič so povedli šele v 16. minuti, odpor Zagrebčanov pa so dokončno strli šele v zadnjih desetih minutah, ko so se odlepili na + 14.

V ljubljanski zasedbi sta Josh Adams in Zoran Dragić (7 skokov) dosegla po 19 točk, Alen Omić je 13 točkam dodal devet skokov, Marko Jeremić pa je prispeval 12 točk. Pri Ciboni je bil najbolj razpoložen Borna Kapusta z 22 točkami in 14 asistencami.

V Tivoliju so Zmaji tako uspeli prekiniti niz treh zaporednih porazov in hkrati izboljšali svoj izkupiček zmag in porazov v regionalni ligi.

Cedevita Olimpija : Cibona 91:85 Dvorana Tivoli, gledalcev 1500, sodniki: Hordov, Kruljac (oba Hrvaška), Petek (Slovenija). Cedevita Olimpija: Rebec 6 (1:2), Ferrell 7 (2:2), Radović 5 (1:2), Jeremić 12 (3:3), Mulalić 4 (1:2), Adams 19 (4:4), Matković 6, Omić 13 (5:7), Dragić 19 (4:4). Cibona: Vuković 8 (1:1), Perasović 2, Smajlagić 6 (4:4), Majcunić 6 (1:1), Mazalin 17 (5:8), Kapusta 22 (3:4), Ljubičić 8 (0:1), Bundović 16. Prosti meti: Cedevita Olimpija 21:26, Cibona 14:19.

Met za tri točke: Cedevita Olimpija 10:31 (Dragić 3, Jeremić 3, Rebec, Ferrell, Mulalić, Adams), Cibona 9:24 (Kapusta 5, Bundović 2, Majcunić, Vuković).

Osebne napake: Cedevita Olimpija 22, Cibona 28.

Pet osebnih: Bundović (36.).

