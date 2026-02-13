Petek, 13. 2. 2026, 20.31
5 minut
Liga ABA, drugi del, 1. krog
V živo: Krka začenja boj za obstanek
Začel se je drugi krog lige ABA, kjer so ekipe po novem razdeljene v dve skupini, in sicer v top 8 in skupino za obstanek. V tej pravkar prvi obračun igra Krka, ki gostuje pri Dunaju Gregorja Glasa, ki pa ga zaradi poškodbe ahilove tetive ni v kadru. Ilirija bo tekmo prvega kroga drugega dela igrala v začetku marca v Splitu, Cedevita Olimpija pa v ligi za prvaka konec marca na gostovanju pri Cluj-Napoci.
Vse ekipe v skupini za obstanek, kjer igrata Perspektiva Ilirija in Krka, so v drugi del tekmovanja prenesle vse rezultate iz rednega dela. Na vrsti bo še deset krogov, v katerih se bodo klubi pomerili s tekmeci iz druge skupine. Dva najboljša kluba iz tega drugega dela tekmovanja pa si bosta zagotovila možnost uvrstitve v končnico.
Liga ABA, drugi del, 1. krog
Četrtek, 12. februar:
Petek, 13. februar:
Nedelja, 15. februar:
Ponedeljek, 16. februar:
Torek, 3. marec:
Sreda, 25. marec:
Lestvici:
Top 8:
Skupina za obstanek: