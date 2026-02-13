V živo: Krka začenja boj za obstanek

Začel se je drugi krog lige ABA, kjer so ekipe po novem razdeljene v dve skupini, in sicer v top 8 in skupino za obstanek. V tej pravkar prvi obračun igra Krka, ki gostuje pri Dunaju Gregorja Glasa, ki pa ga zaradi poškodbe ahilove tetive ni v kadru. Ilirija bo tekmo prvega kroga drugega dela igrala v začetku marca v Splitu, Cedevita Olimpija pa v ligi za prvaka konec marca na gostovanju pri Cluj-Napoci.