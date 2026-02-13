Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Petek,
13. 2. 2026,
20.31

Osveženo pred

5 minut

KK Krka Novo mesto KK Perspektiva Ilirija Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija ABA liga ABA liga ABA

Petek, 13. 2. 2026, 20.31

5 minut

Liga ABA, drugi del, 1. krog

V živo: Krka začenja boj za obstanek

Blaž Mahkovic Krka Split | Krka se bo danes pomerila z Dunajem. | Foto Drago Perko/KK Krka

Krka se bo danes pomerila z Dunajem.

Foto: Drago Perko/KK Krka

Začel se je drugi krog lige ABA, kjer so ekipe po novem razdeljene v dve skupini, in sicer v top 8 in skupino za obstanek. V tej pravkar prvi obračun igra Krka, ki gostuje pri Dunaju Gregorja Glasa, ki pa ga zaradi poškodbe ahilove tetive ni v kadru. Ilirija bo tekmo prvega kroga drugega dela igrala v začetku marca v Splitu, Cedevita Olimpija pa v ligi za prvaka konec marca na gostovanju pri Cluj-Napoci.

Vse ekipe v skupini za obstanek, kjer igrata Perspektiva Ilirija in Krka, so v drugi del tekmovanja prenesle vse rezultate iz rednega dela. Na vrsti bo še deset krogov, v katerih se bodo klubi pomerili s tekmeci iz druge skupine. Dva najboljša kluba iz tega drugega dela tekmovanja pa si bosta zagotovila možnost uvrstitve v končnico.

Liga ABA, drugi del, 1. krog

Četrtek, 12. februar:

Petek, 13. februar:

Nedelja, 15. februar:

Ponedeljek, 16. februar:

Torek, 3. marec:

Sreda, 25. marec:

Lestvici:

Top 8:

Skupina za obstanek:

Perspektiva Ilirija - Kansai Helios Domžale
Sportal Domžalčani tretji polfinalisti košarkarskega pokala
KK Krka Novo mesto KK Perspektiva Ilirija Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija ABA liga ABA liga ABA
