Zmaji že četrti v ligi ABA

Košarkarji Cedevite Olimpije so se s prepričljivo domačo zmago nad Igokeo, po prvem polčasu so vodili že za +25, na lestvici lige ABA povzpeli na četrto mesto. Na roko jim je šla tudi zmaga Zadra nad FMP. Drugi slovenski predstavnik Krka je izgubil že 11. zapored. Ostal je praznih rok proti SC Derbyju, tako da skupaj s Splitom zaseda dno lestvice.

Ljubljanski košarkarji so po dveh tesnih porazih v regionalnem tekmovanju proti ekipama z vrha (Crvena zvezda, Budućnost) tokrat premagali zasedbo iz Laktašev, neposrednega tekmeca na lestvici, z 80:70. V sezoni je bil to že drugi uspeh na medsebojnih obračunih, oktobra je Cedevita Olimpija v gosteh zmagala s 101:83.

Razlika ob koncu tekme ne kaže realnega razmerja, saj so domači v zadnjih minutah močno popustili, v zadnjih desetih minutah dosegli le osem točk, a so imeli pred tem tako visoko prednost, da zmaga ni bila ogrožena.

Olimpija je na lestvici prehitela tako Igokeo kot tudi FMP. Foto: Luka Vovk/Sportida

Dvig forme Ljubljančanov je napovedala že tekma evropskega pokala z Bursasporjem (103:86), danes pa so začeli zelo poletno. Po vodstvu z 8:0 jim je v prvi četrtini stekel predvsem mest za tri (8-11), tako da se je prednost hitro višala. Prvo četrtino so tako dobili s 34:13, tudi v drugi pa niso popuščali. Tekmecem niso dovolili blizu, tako da so na odmor odšli z lepo prednostjo 25 točk (58:33).

V nadaljevanju so domači v tretji četrtini še ostali na istih obratih, v zadnji pa močno spustili ritem. Gostje so to dobro izkoristili in znižali zaostanek, ki je na koncu znašal le deset točk, a možnosti za preobrat ni bilo. Domači so imeli štiri enakovredno razpoložene igralce z dvomestnim strelskim izkupičkom, najboljša sta bila Jaka Blažič s 13 (in osmimi skoki) ter Yogi Ferrell z 12.

Naslednja tekma v ligi Aba čaka Ljubljančane 11. februarja v Splitu.

Krka po črnem nizu v resnih težavah

Krki se v ligi ABA krčevito bori za obstanek. Foto: Vid Ponikvar Košarkarji Krke so v ligi ABA izgubili že enajstič zapored. V Podgorici so izgubili proti ekipi, ki so jo zadnjo premagali 30. oktobra lani. Studentski centar je bil boljši s 86:76. Krka, ki z izkupičkom 3-14 skupaj s Splitom zaseda zadnje mesto na razpredelnici in ji grozi izpad iz elitne lige Aba, ima do konca še devet tekem, ključne pa bodo verjetno že kar naslednje tri. Najprej bo doma gostila Cibono in Split, nato pa jo čaka gostovanje pri Borcu.

Novomeščani so prikazali dva obraza, odličnega v prvih dvanajstih minutah, v katerih so dosegli 36 točk in vodili z dvajsetimi točkami prednosti (36:16), ter katastrofalnega v naslednjih dvajsetih, ko so domači z delnim izidom 53:18 prišli do prednosti 69:54, ki so jo uspešno ohranili do konca. Tretjo četrtino so Črnogorci dobili kar z 22:6.

Liga ABA, 19. krog: Petek, 4. februar:

SC Derby : Krka 86:76 (16:32, 42:48, 64:54)

Neal 24, Magee 20, Kamenjaš 18; Macura 14, Stipčević in L. Lapornik po 11 Sobota, 5. februar:

Partizan : Borac 75:68

Avramović 20, LeDay 13, …. Gregor Glas 5, 2 sk., 1. as. v 20:04 min.; Todorović 13, Tomašević 11 Mornar : Budućnost 62:73

Živanović in Gordić po 11; Popović in Reed po 16, Perry 13 Nedelja, 6. februar:

Zadar : FMP 83:80

Junaković 22, Carter 14; Izundu 14



Cedevita Olimpija : Igokea 80:70 (34:13, 58:33, 72:48)

Blažič 13, 8 sk., Ferrell 12, 6 as., Murić 11; Ilić 29, 11 sk. Ponedeljek, 7. februar:

15.30 Mega - Crvena zvezda

18.00 Cibona - Split