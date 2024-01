V živo: Krka do super pomembne zmage, Olimpija popustila

Košarkarji Krke so v ključni tekmi sezone za obstanek v ligi Aba premagali Mornar z 79:72. Pred neposrednim tekmecem imajo zdaj zmago prednosti, hkrati pa so Črnogorce premagali z višjo razliko, kot so izgubili prvo tekmo v Baru. Za Novomeščane je to sicer šele druga zmaga na zadnjih desetih nastopih v regionalnem tekmovanju.

Varovanci trenerja Gašperja Okorna so dobro in zbrano odigrali prelomne zadnje minute. Po neodločenem izidu 67:67 so pobegnili na 72:67, odločilna koša za zmago pa sta dosegla Miha Cerkvenik in Marko Radovanović. Za prvega je bil to edini koš na tekmi, za Radovanovića pa edina trojka. Jurij Macura je dosegel 18 točk (met 7:13), po trinajst pa so jih dodali Jan Špan (12 podaj), Leon Stergar (devet skokov) in Darko Planinić.

Foto: SC Derby/Aba liga Košarkarji Cedevite Olimpije v podgoriški Morači v dvoboju 18. kroga igrajo Derbyjem. Zmaji so v soboto najprej v Stožicah visoko premagali Igokeo in nato v sredo v Hamburgu z energično igro ugnali še Hamburg. Na prvem obračunu med Cedevito Olimpijo in SC Derbyjem to sezono so v Stožicah zmaji praktično celotno srečanje narekovali tempo igre na parketu ter na koncu slavili zmago z rezultatom 102:93. "Zagotovo ne gre za ekipo, proti kateri nas čaka lahka tekma. Gre za mlado moštvo, ki dobro teče in meče z razdalje. Naše glavne naloge na tekmi bodo, da naše tekmece čim bolj omejimo v teh elementih," je pred tekmo povedal trener Olimpije Zoran Martić.

