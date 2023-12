Izjemno pomemben obračun za Krko, Cedevita Olimpija v Srbijo

FMP ima po prvem delu štiri zmage, zmago več od košarkarjev Krke, ki so na prvi letošnji medsebojni tekmi v Beogradu po podaljšku zmagali z 99:97. V zadnjem krogu so košarkarji novomeške zasedbe doma z 89:80 ugnali Borac, medtem ko je bil FMP s 77:75 boljši od zadnjega Mornarja. Današnji obračun bo tako v luči boja za obstanek še kako pomemben za obe moštvi. "FMP je glede na prvo tekmo popolnoma spremenil ekipo. Imajo ogromno število novih igralcev, proti nam naj bi že igral tudi Ognjen Kuzmić. Več kot polovico ekipe je zamenjane, tako da je irelevantno govoriti tekmi v Beogradu. Mi se bomo normalno pripravljali. Igramo doma in ponoviti bomo morali neke stvari, ki smo jih na zadnjih treh tekmah že izvajali kot je treba. Pomembne bodo malenkosti, kot so skok, čim manjše število izgubljenih žog, pa da bomo igrali res čvrsto. Upam, da bomo povsem popolni, in naredili bomo čisto vse, da to tekmo, ki je za nas pomembna kot tista z Borcem, tudi dobimo, je pred tekmo dejal trener Krke Gašper Okorn.

Cedevita Olimpija se bo nedeljo pomerila z Mego. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Na zadnjega leta dan pa bodo na igrišče ob 12. uri stopili košarkarji Cedevite Olimpije, ki bodo v nedeljo gostovali pri Megi. Ljubljanska ekipa je po 13 odigranih tekmah pri desetih zmagah, v zadnjem dejanju pa je prejšnji petek doma po trdem boju zlomila odpor Cibone. Na drugi strani je Mega pri izkupički 6-7, na božični dan pa je v velikem slogu z 92:76 ugnala v tej sezoni sicer zelo prepričljivo Igokeo.

Liga ABA, 14. krog

Četrtek, 28. december:

Petek, 29. december:

Sobota, 30. december:

Nedelja, 31. december:

Lestvica:

Preberite še: