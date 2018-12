Zmaji po hudem boju priznali premoč Partizanu #foto

Tekma med Ljubljančani in Beograjčani v Stožicah je bila vse do zadnjih minut povsem izenačena, nato je zmajem zmanjkalo nekaj zbranosti in Partizan jim je ušel na neulovljivo razliko. Pri domačih je z 19 točkami blestel Jan Špan, 14 jih je dodal še Domen Lorbek, najboljši strelec pri gostih pa je bil s 15 točkami najboljši Američan Marcus Paige. Slovenski legionar v črno-belem dresu Aleksej Nikolić je v dobrih 20 minutah dosegel osem točk, en skok in dve asistenci.

Petrol Olimpija : Partizan v sliki (foto: Vid Ponikvar):

1 / 18 2 / 18 3 / 18 4 / 18 5 / 18 6 / 18 7 / 18 8 / 18 9 / 18 10 / 18 11 / 18 12 / 18 13 / 18 14 / 18 15 / 18 16 / 18 17 / 18 18 / 18

Krka bo danes gostovala pri Mornarju (prenos tekme bo na Planet 2), ki ima prav tako štiri zmage, zato bo ta dvoboj za Dolenjce zelo pomemben.

Lestvica