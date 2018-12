Olimpija v zadnji minuti zapravila zmago in spet izgubila

Košarkarji Petrol Olimpije so v 12. krogu lige ABA izgubili pri Mornarju v Črni gori. Krka bo v Novem mestu v ponedeljek igrala proti Budućnosti Alena Omića. V soboto je Crvena zvezda vknjižila 12. zmago in ostala neporažena, zmag so se veselili tudi člani Cedevite in Mega Bemax.

Olimpija je še minuto in 21 sekund do konca v Črni gori vodila s 75:74, nato pa v zaključku tekme zgrešila proti met, dva meta za tri in enega za dve točki, medtem ko so košarkarji Mornarja na drugi strani zadevali kot za stavo in prišli do zmage. Olimpija tako tudi po 12 tekmi v jadranski ligi ostaja pri štirih zmagah in pri dnu lestvice. Krka je z le tremi zmagami in osmimi porazi povsem na dnu.

