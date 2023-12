Krka proti presenečenju sezone, Cedevita Olimpija v Črno goro

Košarkarji Krke bodo na tekmi 11. kroga lige ABA gostili Igokeo iz Aleksandrovca. Ta je odlično začela sezono v regionalni ligi, saj ima osem zmag in le dva poraza. Izgubili so s Crveno zvezdo in FMP, premagali pa so med drugimi Partizan v gosteh ter Budučnost in Cedevito Olimpijo v svoji dvorani.

"Igokea je presenečenje tega dela sezone. So na drugem mestu na lestvici, pred Budučnostjo, Partizanom in Olimpijo ter le za Crveno zvezdo. Imajo zelo kakovostno zasedbo, na vsakem mestu so pokriti z dvema igralcema. So čvrsti, fizično zelo močni. Vsi zunanji igralci, pa tudi Jošilo, ki igra na položaju štiri, in center Tanasković so zelo dobri strelci. Mi smo proti njim igrali pred sezono v Opatiji, tako da smo občutili, kako je igrati proti njim. Analizirali smo njihove zadnje tekme in se poskušamo pripraviti po najboljših močeh. Igramo doma in želel bi si, da spremenimo miselnost in da ne priznavamo poraza pred tekmo. Lahko so oni favoriti, ampak mi moramo v Novem mestu v svoji dvorani razmišljati, da lahko zmagamo," je pred srečanjem dejal trener Krke Gašper Okorn.

Cedevita Olimpija bo gostovala pri Mornarju. Foto: www.alesfevzer.com

Cedevita Olimpija k Mornarju

Drugega slovenskega predstavnika Cedevito Olimpijo pa po desetem evropskem porazu v tej sezoni v soboto čaka gostovanje v Baru pri Mornarju. Olimpija v nasprotju z Eurocupom v ligi ABA kaže boljše predstave, po desetih krogih je pri sedmih zmagah. Mornar je le z eno trenutno zadnjeuvrščena ekipa lige.

