Veliki derbi v Stožicah, kamor prihaja Partizan

Košarkarje Cedevite Olimpije v desetem krogu lige ABA čaka veliki derbi, saj se bodo v nedeljo v Stožicah gostoval Partizan z Gregorjem Glasom (17.00). Ta je med tednom doživel boleč poraz proti Crveni zvezdi v evroligi, po katerem je Željko Obradović svoje igralce zaprl v dvorano in opravil temeljito analizo.

Za razliko od Partizana je bila Cedevita Olimpija v tem tednu v evropskih tekmovanjih uspešna. Proti Ulmu je ljubljanska zasedba vknjižila prvo zmago v tej evropski sezoni.

Kot so sporočili iz Cedevite Olimpije, bo v nedeljo vrhunec doživela decembrska akcija Cedevite Olimpije v okviru projekta Zmajev nasmeh. Med glavnim odmorom obračuna z Beograjčani bo namreč potekal met plišastih igrač na parket stoženske dvorane, ljubljanski kolektiv pa bo vse zbrane igrače poklonil otrokom Centra za socialno delo Ljubljana Bežigrad.



Vsak, ki bo na tekmo s seboj prinesel plišasto igračko, bo hkrati prejel brezplačno vstopnico za ogled dvoboja 12. kola regionalne lige med Cedevito Olimpijo in Mornarjem iz Bara, ki bo 27. decembra v Hali Tivoli. V Areni Stožice pa bo ob tem še naprej potekalo zbiranje trajnih živil za družine, ki so se znašle v stiski. Svoj prispevek k dobrodelni akciji bodo lahko vsi navijači prinesli v zeleni ring stoženske dvorane, kjer bo v bližini uradne trgovine KK Cedevita Olimpija, postavljena božična jelka.

