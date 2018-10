Lastnik Dallasa je bil zaradi Dončića izjemno nervozen

Predniki Marka Cubana so iz Rusije in priimek Čabninski si je spremenili v Cuban, prav tako pa ima lastnik Dallas Mavericks romunske korenine. Že kot mladoletnik je govoril, da bo uspešen podjetnik, kar mu je več kot očitno uspelo, saj njegovo premoženje ocenjujejo na 3,8 milijarde ameriških dolarjev.

Zadnjo sezono svetoval, naj izgubljajo in tako pripravljal teren za Dončića

Lastnik Dallas Mavericks Mark Cuban je izjemno vesel, da je Luka Dončić prišel v njegov klub. Foto: Getty Images Leta 2000 se je podal v košarko in kupil Dallas Mavericks. Začrtal je pot, po kateri je želel klub pripeljati do naslova prvaka lige NBA. Po enajstih letih se je to na krilih nemškega košarkarja Dirka Nowitzkega zgodilo.

Zadnji dve sezoni pa sta bili za moštvo iz Teksasa za v pozabo. Lani je bil Dallas pri vsega 24 zmagah. Cuban je celo dejal svojim igralcem, naj izgubljajo tekme, da bo klub na naboru lige NBA kotiral čim višje (slabše ekipe imajo večjo možnost, da na naboru izbirajo med prvimi). Ker je to javno povedal, si je prislužil 600 tisoč dolarjev kazni, sicer pa je ligi NBA zaradi svojih kontroverznih izjav že nakazal 2,3 milijona dolarjev.

Drugi klubi klicali v Dallas, ali jim prepustijo svoje mesto na naboru, da bi prišli do Dončića

In tako je prišel na vrsto junij 2018. Če smo še bolj natančni, 21. junij. Vse oči košarkarske javnosti so bile uprte v nabor novincev za ligo NBA. Velika želja Dallasa je bil Luka Dončić. "To je bila velika bitka in zasluge gredo Donnieju Nelsonu (generalni direktor kluba, op. a.). Najbolj nenavadno je bilo to, da smo dobivali klice drugih klubov, ali bi jim prepustili svoje peto mesto na naboru, da bi oni lahko v svoje vrste pridobili Luko. Pripravljali so že ponudbe za nas, nato pa so jih skušali še obogatiti v menjavi z višje postavljenimi klubi na naboru, samo da bi prišli do Luke," je o tem, kako zaželen je bil slovenski košarkar, dejal Cuban.

Morda si mnogi mislite, da je že lep čas pred naborom jasno, kdo bo vzel katerega od košarkarjev. Jasno pa je bilo le to, da bo prvi izbor Deandre Ayton, ki v Phoenix Suns igra pod taktirko Igorja Kokoškova. Za Luko se ni vedelo. Niti pri Dallasu niso vedeli, kaj bodo dobili. Dolgo so trepetali.

Da bo Luka njihov, so izvedeli od 15 do 20 minut pred izborom

V zadnjem hipu so pri Dallas Mavericks prišli do Dončića. Foto: Getty Images "V zadnjem trenutku nam je uspelo priti do Luke. Približno od 15 do 20 minut pred našim izborom smo izvedeli, da smo ga ukradli. Nervozni smo bili. Veliko smo se pogajali, zaradi česar smo bili še bolj nervozni. Včasih moraš staviti vse in pri Luki smo," je o zadnjih minutah nabora spregovoril Cuban in dal vedeti, kako srčno so si želeli v svoje vrste privabiti Dončića.

Slovenskega košarkarja je tako Atlanta izbrala tretjega po vrsti in ga zamenjala z Dallasom, ki je kot petega izbral Traeja Younga, zraven pa so Mavericks dodali svojo izbiro v prvem krogu nabora za prihodnje leto.

In z Lukovim prihodom so lahko več kot zadovoljni. Nemudoma se je privadil na način igre v ligi NBA. Prav tako se je hitro vključil v ekipo, povrhu vsega pa je skupaj z Matthewsom Wesleyjem prvi strelec moštva. Oba dosegata po 19 točk na tekmo. Luka se lahko pohvali še s 6,5 skoka in 3,8 asistence na tekmo. Najboljšo predstavo je prikazal na domačih tleh proti Minnesoti. S 26 točkami je bil najbolj zaslužen za to, da je Dallas vknjižil prvo zmago v sezoni, po štirih tekmah pa je pri polovičnem izkupičku.

Na delu ga bomo lahko videli danes ponoči, ko gostuje pri Toronto Raptors.