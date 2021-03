Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po 17 sezonah državnega prvenstva v košarki 3x3, ki velja za uradno najstarejše DP v tej panogi na svetu, Košarkarska zveza Slovenije (KZS) prenavlja sistem tekmovanja. V tem času je košarka 3x3 postala olimpijski šport, nova sezona DP pa bo potekala pod imenom "Hud basket". Razpis za izvedbo turnirjev je že na voljo, so sporočili iz KZS.

Ena izmed največjih teženj KZS pri spremembi sistema tekmovanja DP je bila, da bi turnirji košarke 3x3 gostovali v čim več slovenskih krajih. Tako je tekmovanje razširjeno na tri ravni in s tem imajo igralci še več možnosti za igranje. Poleg tega bodo vsi turnirji zajeti v uradnem koledarju tekmovanja v izogib prekrivanju turnirjev v isti regiji na isti dan.

Turnirji najnižje ravni tekmovanja se imenujejo turnirji serije "Lokalc" in edini niso neposredno povezani z DP. Osnovna ideja je umestitev turnirjev v tekmovalni koledar KZS, poenotenje pravil igre in pomoč lokalnim organizatorjem pri izvedbi tekmovanja.

Naslednja stopnja turnirjev je poimenovana turnirji serije "Regionalc". Na teh turnirjih bo tekmovanje potekalo v najmanj dveh starostnih kategorijah, turnir pa bo umeščen v uradni koledar KZS. Ekipe bodo v vseh kategorijah zbirale točke in si s tem lahko priigrale tudi vstopnico za nastop na velikem finalu DP.

Košarka 3x3 iz leta v leto pridobiva na priljubljenosti. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Turnirji, ki nosijo ime "Državc" bodo najbolj prestižna oblika DP na igriščih košarke 3x3. Na tej ravni bodo ekipe nastopile v šestih kategorijah, razpored turnirja pa bo enoten. Kategorije MU15, MU18 in ŽU18 bodo za prijavo popolnoma odprte, v preostalih pa si bodo ekipe, ob tistih, ki so neposredno uvrščene v glavni del, možnost igranja v skupinskem delu skušale priigrati preko kvalifikacij. Ekipe bodo na turnirjih serije Državc zbirale točke in končne lestvice bodo merilo za uvrstitev na finalni turnir.

Finalni turnir bo še naprej krona DP. Na njem bo nastopilo 12 najboljših ekip v članski kategoriji ter po šest najboljših ekip v preostalih petih kategorijah (članice, mlajši člani U23, mladinci U18, mladinke U18, kadeti U15). Slednje se bodo 13. avgusta v pravem spektaklu, ki ga lahko ponudi le "Hud basket", potegovale za naslov 18. sezone DP v košarki 3x3.