KZS uspešna s tožbo proti občini Jesenice, ta na vrhovno sodišče

Višje sodišče v Ljubljani je v sodnem postopku med Košarkarsko zvezo Slovenije in Občino Jesenice v zvezi z EuroBasketom 2013 in plačilom dodatnega sofinanciranja v višini 200.000 evrov odločilo v korist KZS. Občina Jesenice je nad odločitvijo drugostopenjskega sodišča razočarana, zoper sodbo pa je vložila revizijo na vrhovno sodišče.

KZS je zoper občino Jesenice leta 2016 vložila tožbo zaradi plačila dodatnega sofinanciranja evropskega prvenstva v košarki 2013 v višini 200.000 evrov, v postopku pa je Okrožno sodišče v Kranju odločilo v korist tožnice. Občina Jesenice se je zoper odločitev pritožila na drugostopenjsko sodišče - Višje sodišče v Ljubljani. Odločitev je sodišče sprejelo ta mesec, s sodbo je bila pa pritožba občine v večjem delu zavrnjena in je bila potrjena sodba sodišča prve stopnje, s tem pa je odločitev sodišča prve stopnje postala pravnomočna in izvršljiva.

Občina Jesenice je zato v torek, 22. maja 2018 (v zakonskem roku), denarne obveznosti po navedenih sodbah izpolnila in KZS nakazala 200.000 evrov, a hkrati danes zoper sodbo okrožnega sodišča v Ljubljani vložila revizijo na vrhovno sodišče Republike Slovenije. Sodbi tako prvostopenjskega kot drugostopenjskega sodišča sta namreč po oceni občine Jesenice pravno šibki, v primeru uspeha v postopku revizije pa bo zahtevala povračilo plačanih denarnih obveznosti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Dinamika izvajanja tekočih nalog in investicij občine Jesenice se zaradi plačila denarnih obveznosti ne spreminja, saj je občina sredstva zagotovila iz proračunske rezerve.

Jesenice so leta 2013 gostile evropsko prvenstvo. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Občina Jesenice je bila v letu 2013 ena izmed organizatoric predtekmovalnega dela EuroBasketa 2013, pri čemer je podpisala pogodbo, po kateri je bila zavezana k plačilu kotizacije v vrednosti 50.000 evrov z DDV ter sofinanciranja izvedbe prvega dela evropskega prvenstva v višini 550.000 evrov brez DDV. Od tega je 200.000 evrov plačala v letu 2012, 200.000 evrov leta 2013, 200.000 evrov pa leto kasneje. Takšen znesek je bil prvotno dogovorjen (predhodno tudi obravnavan in potrjen tudi na občinskem svetu občine Jesenice) in usklajen tako z organizatorjem kot z občinami gostiteljicami, sklenjena so bila ustrezna pogodbena razmerja, in tega se je občina Jesenice držala.

Foto: Urban Urbanc/Sportida Zaradi zagotovitve nadomestnih lokacij za izvedbo prvega dela EuroBasketa 2013 (zaradi odpovedi s strani MO Ptuj in MO Novo mesto) sta bili za izvedbo prireditve vključeni MO Celje in MO Ljubljana. Na sestanku na KZS je bila julija 2012 predstavljena rešitev, da tri lokacije prvega dela prvenstva (MO Ljubljana, MO Koper in Občina Jesenice) prevzamejo plačilo dela oziroma deleža MO Celje, saj se je MO Celje odpovedalo sredstvom za investicijo, prav tako pa sofinanciranju oziroma kotizaciji za EuroBasket 2013.

Na tej podlagi je bilo s strani KZS na Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) poslano obvestilo o skupnem stališču KZS, EP 2013 d.o.o. (izvajalec aktivnosti) in občin prirediteljic EuroBasketa 2013, s katerim je bila predlagana aktivnost za prerazporeditev obstoječih EU sredstev sofinanciranja v dvorane na nove lokacije, upoštevajoč, da MO Celje investicije ne bo izvajala in da preostale občine pokrijejo sofinanciranje oziroma kotizacijo MO Celje.

Ker pa je bilo v nadaljevanju v zvezi z EU sredstvi za investicije s strani takratnega ministra Žige Turka in ostalih predstavnikov ministrstva pojasnjeno, da je investiranje v infrastrukturo nujno ločeno od plačila kotizacije oziroma sofinanciranja, so nadaljnji pogovori glede plačila dodatne kotizacije potekali ločeno. Nobenega od prejetih predlogov s strani KZS pa Občina Jesenice ni potrdila oziroma ni podpisala nobenega dodatnega dogovora, zato je s stališča občine Jesenice edini veljavni dogovor prvotno podpisani, ki pa ga je ta izpolnila v celoti in v dogovorjenih rokih.

Zaradi nadaljnjega sodnega postopka občina Jesenice nadaljnjih izjav v tej zadevi do zaključka sodnega postopka ne bo dajala.