Slovenski košarkarji pripravljeni na boj s Portugalci

Slovenski košarkarji veljajo za papirnate favorite, a Portugalcev nikakor ne gre podcenjevati. Svoje kvalitete so pokazali februarja, ko so premagali Ukrajince in bili v odličnem položaju tudi na tekmi z Izraelom, ko so imeli na voljo met za zmago. Gre za reprezentanco z zelo čvrsto in agresivno igro v obrambi.

Reprezentanci Slovenije in Portugalske sta doslej odigrali pet medsebojnih dvobojev, prav vsi pa so se končali z zmago slovenskih košarkarjev.

Slovenija z dvema zmagama zaseda prvo mesto na lestvici skupine A. Izrael in Portugalska sta zabeležila zmago in poraz, Ukrajina pa je še brez zmage.

Zaključek kvalifikacij bo na sporedu februarja prihodnje leto. V zadnjem kvalifikacijskem ciklu bo Slovenija dvakrat gostovala, 20. februarja 2025 se bo pomerila z Ukrajino, 23. februarja pa še z Izraelom.

Na evropsko prvenstvo bo napredovalo 24 od 32 sodelujočih reprezentanc oziroma po tri najboljše v posamezni skupini, razen iz skupin, kjer igrajo gostiteljice prvenstva Latvija, Ciper, Finska in Poljska, ki so na prvenstvo neposredno že uvrščene. V teh skupinah (skupine C, E, G in H) si bosta poleg gostiteljic napredovanje zagotovili še dve najvišje uvrščeni reprezentanci.

Lestvica skupine A:

1. Slovenija 2 tekmi - 4 točke

2. Izrael 2 - 3

3. Portugalska 2 - 3

4. Ukrajina 2 - 2

