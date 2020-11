Slovenci na krilih sanjskega uvoda do pomembne zmage

Zadnje dogajanje v ljubljanskem mehurčku ter sprememba tekmeca - namesto z Madžarsko, ki je morala zapustiti mehurček zaradi več okužb v reprezentanci, bo Slovenija v nedeljo igrala z Avstrijo - slovenskih reprezentantov ni vrgla iz tira. Igralci in strokovni štab so trdno odločeni, da dosežejo dve zmagi in se tako močno približajo enemu od prvih treh mest v štiričlanski skupini, ki vodijo na EP.

Prvi korak so Slovenci naredili že danes, ko so s 84:73 ugnali Ukrajino. Četa Aleksandra Sekulića je obračun v Stožicah odprla izjemno tako v obrambi kot v napadu, prvo četrtino je dobila s kar 33:9. Tudi v drugi četrtini so slovenski košarkarji prevladovali na parketu, prednost pa je ob polčasu znašala visokih 22 točk, največ je domača četa vodila za 28. Z devetimi točkami je bil v prvih dvajsetih minutah najbolj razigran Jordan Morgan, Luka Rupnik jih je dosegel osem.

Jaka Blažič je bil prvi strelec Slovenije. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

V drugi četrtini je sledil padec v igri Slovenije, kar so Ukrajinci znali izkoristiti in so vztrajno zmanjševali zaostanek. Proti koncu obračuna je prednost Slovencev nekajkrat znašala tudi manj kot deset točk, a zmaga ni bila nikoli ogrožena. V slovenski izbrani vrsti je bil s 23 točkami in desetimi skoki najbolj razpoložen Jaka Blažič, dvojni dvojček je dosegel tudi Morgan (13 točk, 11 skokov), Rupnik se je ustavil pri 12 točkah.

Izbranci novega selektorja Aleksandra Sekulića se bodo v nedeljo ob 20.10 v Stožicah pomerili še z Avstrijo, zmaga pa bi jim že prinesla uvrstitev na EP, ki bo septembra 2022 v Nemčiji, Italiji, Gruziji in na Češkem.

Slovenija : Ukrajina, foto: Vid Ponikvar/Sportida:

1 / 22 2 / 22 3 / 22 4 / 22 5 / 22 6 / 22 7 / 22 8 / 22 9 / 22 10 / 22 11 / 22 12 / 22 13 / 22 14 / 22 15 / 22 16 / 22 17 / 22 18 / 22 19 / 22 20 / 22 21 / 22 22 / 22

Kvalifikacije za EuroBasket 2022, 2. cikel:



2. cikel: Sobota, 28. november:

Slovenija : Ukrajina 84:73 (33:9, 17:19, 13:19, 21:26)

Blažič 23 (10 skokov), Morgan 13 (11 skokov), Rupnik 12 (7 podaj), Murić 10; Herun 15. Nedelja, 29. november:

20.10 Avstrija - Slovenija Ponedeljek, 30. november:

17.10 Ukrajina - Avstrija

Lestvica:

1. Slovenija 3 tekme - 5 točk

2. Madžarska 2 - 4

2. Ukrajina 3 - 4

4. Avstrija 2 - 2 2. Madžarska 2 - 42. Ukrajina 3 - 44. Avstrija 2 - 2

Preberite še: